Uomini e Donne, “Importante comunicazione” in arrivo: parla Raffaella Mennoia

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia annuncia un’importante novità in arrivo

Un messaggio di Raffaella Mennoia ha scosso il pubblico di Uomini e Donne in questa domenica di luglio. Mancano circa due mesi all’inizio della nuova stagione, ma già a fine agosto cominceranno le registrazioni e avremo le prime anticipazioni sui tronisti, e non solo. C’è altro però che dobbiamo sapere e la redazione ha pensato di aggiornare i fan con un video. L’annuncio della Mennoia riguarda proprio un video che verrà pubblicato però domani, perché, ha spiegato, non è stato possibile postarlo oggi. Probabilmente erano necessari dei tempi tecnici, per montaggio o anche registrazione, prima di poterlo pubblicare. Di sicuro, con le sue parole, Raffaella ha messo il pubblico in allerta: cosa succederà? Dalle parole del braccio destro di Maria De Filippi è difficile intuire qualcosa.

Raffaella Mennoia, le parole sulla comunicazione in arrivo sulla nuova stagione di Uomini e Donne

Ecco cosa ha detto Raffaella Mennoia: “Volevo avvisarvi che domani pubblicherò un video che riguarda Uomini e Donne su un’importante comunicazione che vogliamo darvi. Purtroppo riusciamo domani e non oggi, però volevo avvisarvi”. Il video in questione è stato pubblicato sul suo profilo Instagram e condiviso anche dal profilo ufficiale di Uomini e Donne. Ha augurato buona domenica a tutti, ma sarà complicato non pensare a cosa avrà mai da dire la redazione! Il fatto che abbia parlato di una importante comunicazione, infatti, ha spinto i fan a chiedersi di cosa si tratta. Una novità sulla nuova stagione? Oppure una comunicazione su qualche protagonista o ex tale della trasmissione? E chissà se riguarderà il Trono Classico o il Trono Over. Forse ci sarà il ritorno del trono gay a settembre?

Uomini e Donne, una novità in arrivo: di cosa si tratterà?

Potremmo avanzare tutte le ipotesi possibili, ma non possiamo avere certezza di nulla naturalmente. Bisogna solo armarsi di tanta pazienza e attendere il video annunciato da Raffaella. Solo domani quindi scopriremo di cosa si tratta e la comunicazione importante che il pubblico deve assolutamente sapere.