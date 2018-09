Uomini e Donne Gossip: ex corteggiatrice mamma per la seconda volta

Gossip Uomini e Donne, Martina Luciani mamma per la seconda volta: è nato Mattia

Martina Luciani è una delle ex corteggiatrici più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Durante il trono di Giorgio Alfieri, la bella romana ha catturato l’attenzione di moltissime persone. La storia d’amore tra i due ha fatto sognare milioni di telespettatori. Ad oggi, come è già noto alla maggior parte del pubblico, la coppia non sta più insieme. Nonostante ciò, stanno cercando in tutti i modi di avere un rapporto civile e sereno per il bene della loro piccola bambina, Asia. Mentre Giorgio è ancora alla ricerca di una stabilità sentimentale, lo stesso non vale per la dolce Luciani. L’ex volto del Trono Classico ha infatti ritrovato l’amore ed è appena divenuta mamma per la seconda volta.

Martina Luciani ha dato alla luce il suo secondo bambino. Questa volta si tratta di un bel maschietto che ha deciso di chiamare Mattia. La notizia della nascita arriva da un altro volto noto al pubblico di Canale 5. Tra gli amici più stretti di Martina e del suo attuale compagno c’è anche Danilo Aquino, ex gieffino. Quest’ultimo ha infatti dato il benvenuto all’ultimo arrivato attraverso una storia condivisa Instagram in cui ha taggato i neo-genitori. Si attendono perciò maggiori dettagli sul parto della bellissima ex corteggiatrice, nonché scelta ed ex fiamma di Giorgio. Mentre lei è perciò impegnata con la sua nuova famiglia, Alfieri è pronto a tornare in onda sul piccolo schermo.

Uomini e Donne: l’ex tronista Giorgio Alfieri arriva a Temptation Island Vip

La prima puntata di Temptation Island Vip è attesa per il 18 Settembre 2018 in prima serata. Il docu-reality condotto da Simona Ventura vanta un interessantissimo cast. Tra i tentatori famosi vedremo arrivare anche Giorgio Alfieri. L’uomo riuscirà forse a far battere il cuore di una delle fidanzate del villaggio?! Vedremo. Intanto, GossipeTv fa i suoi più sinceri auguri alla bella Luciani e da il benvenuto al piccolo Mattia.