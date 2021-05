L’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone è finita al centro di una polemica per una fotografia insieme a un altro ragazzo: come stanno davvero le cose

Eugenia Rigotti di Uomini e Donne è stata sommersa da una polemica a causa di una foto insieme a un ragazzo. Nello scatto, che ha postato tra le sue stories su Instagram, l’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone è molto vicina al ragazzo. Così tanto che qualcuno ha pensato fossero una coppia, ma non è come sembra. In tanti hanno pensato che fosse il fidanzato di Eugenia, accusandola di aver finto e di aver mentito nel percorso a Uomini e Donne. Ma non è questa la verità, perché il misterioso ragazzo della foto non è più così tanto misterioso: Eugenia lo ha presentato ai suoi fan, e non solo. Anche se non era del tutto tenuta a farlo, ma ha deciso di mettere a tacere le polemiche.

Il ragazzo si chiama Dimitri ed è un suo caro amico, nonché fidanzato della sua migliore amica. Nello sfogo, l’ex corteggiatrice – ex perché Massimiliano ha fatto la sua scelta – non ha nascosto il dispiacere per quanto accaduto. Soprattutto ha sottolineato come in tanti si siano precipitati ad accusarla e screditarla senza però verificare. Poi ha proseguito:

“Mi dispiace che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma. Però è colpa mia”

Eugenia si è data la colpa perché pensava che bastasse la sua consapevolezza per far sì che fosse evidente che il ragazzo della foto fosse un suo amico. Lei era certa insomma che non fosse fraintendibile, che fosse evidente che lei e quel ragazzo sono legati da un profondo sentimento di amicizia. Se ha scritto “finalmente insieme” è solo perché sono riusciti a vedersi dopo tanti mesi e a trascorrere del tempo insieme. A causa di questo malinteso, inoltre, Eugenia di Uomini e Donne ha deciso di rendere pubblico il profilo Instagram.

Lo ha fatto perché spera di evitare così che ci siano ulteriori fraintendimenti e gossip dopo Uomini e Donne, ma anche per condividere la sua vita con chi la segue nel trono. Sotto accusa c’era anche un commento sotto una foto di Dimitri in cui lei gli chiede il numero di telefono. Anche in questo caso pensava fosse evidente l’ironia: era un commento scherzoso scritto a un amico. Insomma, Eugenia Rigotti dopo Uomini e Donne non è fidanzata.