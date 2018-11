Uomini e Donne, Claudio D’Angelo ed Emanuele Mauti amici dopo Sonia Lorenzini? Lo scambio di messaggi sui social spiazza i fan

Cosa hanno in comune Claudio D’Angelo ed Emanuele Mauti? La risposta a questa domanda, ovviamente, è una e cioè: Sonia Lorenzini. Quest’ultima, prima di accettare il trono di Uomini e Donne, come molti sanno, ha corteggiato Claudio. Emanuele, invece, nella sua vita è entrato in un secondo momento (quando dopo averla corteggiata è stato scelto da Sonia). Adesso, comunque, le strade di entrambi si sono divise. Sonia Lorenzini si è fidanzata con Federico Piccinato (anche lui suo ex corteggiatore a Uomini e Donne), ha lasciato Latina ed ha dimenticato Emanuele. Mauti, invece, è rimasto nell’appartamento che condivideva con Sonia e, ufficialmente, è ancora single. Se dall’ex tronista Emanuele si è allontanato, le stesse distanze lo sportivo non sembra intenzionato a mantenerle con Claudio D’angelo.

Già in passato, in realtà, l’ex corteggiatore aveva sottolineato di non avere nulla contro Claudio ma, oggi, un curioso scambio di messaggi ha attirato lo stesso l’attenzione dei fan di Uomini e Donne sui social. Claudio, nello specifico, è stato il primo a scrivere, commentando l’ultimo post del trucco di Halloween condiviso da Emanuele sul suo profilo. Quest’ultimo, allora, ha risposto a D’Angelo. Prima ha lasciato un cuore e poi (e questo ha spiazzato i suoi follower) ha scritto: “Spero riusciremo a vederci presto”. Nel suo commento, inoltre, Emanuele ha taggato anche la fidanzata di Claudio, Ginevra Pisani. La stessa che ieri ha lanciato sui social una chiara frecciatina all’ex fidanzata Sonia. Coincidenze?

Uomini e Donne: Ginevra Pisani e la frecciatina a Sonia Lorenzini

Ieri, sotto una foto dove mostrava il nuovo colore di capelli, a chi le ha fatto notare una certa somiglianza con Sonia Lorenzini Ginevra Pisani ha risposto ironicamente scrivendo: “Mi sento offesa”. La reazione dell’ex tronista? Il silenzio. Continuerà a seguire questa linea anche oggi dopo lo scambio di messaggi tra Emanuele e Claudio? Staremo a vedere.