Uomini e Donne, Ginevra Pisani contro Sonia Lorenzini: la stangata

Uomini e Donne, Ginevra Pisani si scaglia contro Sonia Lorenzini: la stangata dell’ex corteggiatrice sui social

È passato diverso tempo da quando Ginevra Pisani e Sonia Lorenzini si contendevano lo stesso ragazzo a Uomini e Donne. Certi rancori, però, non sembrano essere stati dimenticati del tutto, non da parte di Ginevra almeno. L’ex corteggiatrice (ora fidanzata) di Claudio D’Angelo, infatti, nelle ultime ore ha chiaramente espresso il suo pensiero sull’ex rivale. Dopo aver caricato una foto su Instagram dove, nello specifico, mostrava un nuovo colore di capelli ed un cambio di look, una fan le ha fatto notare una certa somiglianza con Sonia Lorenzini e la cosa, di fatto, non è proprio piaciuta a Ginevra. Quest’ultima, pur rispondendo con ironia al commento lasciato sotto il suo ultimo post, ha mandato una chiara frecciatina alla Lorenzini.

“Sembri Sonia Lorenzini” le ha scritto un ragazza sui social. La replica di Ginevra Pisani? “Mi sento offesa” ha scritto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, accompagnando pure la sua frase con tanto di faccina scioccata per sottolineare la stangata. La Lorenzini che, quando c’è stato da dire la sua e di prendere una posizione, non si è mai tirata indietro, risponderà alla provocazione o deciderà di rimanere in silenzio? Qualcosa ci dice che le parole di Ginevra potrebbero darle fastidio ma, concretamente, non possiamo far altro che aspettare per scoprire come la prenderà.

Uomini e Donne: Ginevra e Claudio sempre più innamorati

Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo non si sono mai separati dopo Uomini e Donne. I due, che recentemente hanno festeggiato 22 mesi d’amore, sono felici e innamorati e sembrano avere grandi e importanti progetti per il futuro. Un matrimonio, dei figli e una famiglia fanno sicuramente parte dei loro piani anche se, al momento, (a parte qualche scherzo di Claudio alla povera Ginevra) nessuna proposta concreta ancora c’è stata.