Uomini e Donne news: Claudio e Ginevra festeggiano un importante traguardo

Uomini e Donne news: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani festeggiano 22 mesi di amore

Usciti dagli studi di Uomini e Donne con il consenso di pochi, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, oggi, continuano a viversi la loro storia d’amore. Da allora sono trascorsi ben 22 mesi. Da un trono complicato, quale è stato quello di Claudio, tutto il pubblico stentava a credere a quanto poi è realmente accaduto. Contro ogni pronostico, il bel tronista scelse la Pisani e, la notevole differenza di età non lasciava spazio ai dubbi. Secondo la maggior parte degli appassionati del programma, Claudio 31 anni e, Ginevra 18, non sarebbero rimasti insieme per neanche due settimane o, due mesi, come ricorda la stessa ragazza.

Contro ogni pronostico, Claudio e Ginevra stanno insieme da quasi 2 anni

E’ l’ex corteggiatrice a postare una foto sul suo profilo Instagram, come a voler urlare al mondo intero la sua felicità: “Dicevano che saremmo durati due mesi..oggi sono 22 mesi che quest’uomo mi rende felice. TI AMO!”. Poco prima, anche Claudio ha fatto lo stesso, scrivendo: “Poche ore e festeggeremo un altro traguardo insieme. +22!”. Nello scatto, il tronista ha dei fiori in mano e, a proposito di ciò, commenta: “Eh si, le rose sono per farmi perdonare per tutti gli scherzi che ti faccio”.

Nonostante tutto, i due continuano ad amarsi sempre di più

Nonostante i periodi bui che, come per tutte le coppie, neanche per Claudio e Ginevra sono mai mancati, i due continuano a stare insieme. Il loro rapporto, per chiunque li segua sui social, è evidente che viene mostrato per quello che è! Un mix di emozioni: simpatia, scherzi, risate, divertimento, tanta sana complicità e un sentimento che risulta essere sempre più vero. Dunque, in virtù di quanto appena detto, non possiamo far altro che guardarli da lontano e ammirare il loro puro amore. E, che questi 22 mesi siano i primi di una lunga vita insieme!