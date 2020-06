Uomini e Donne gossip Cristian e Tara: matrimonio in crisi

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, matrimonio in crisi? La coppia, nata sotto i riflettori del dating show Uomini e Donne, ha già affrontato parecchi alti e bassi, facendo chiacchierare non poco la cronaca rosa. I due, ormai lontani dalle telecamere, e per quel che riguarda Gallella anche dai social visto che l’ultimo post su Instagram risale a più di un anno fa, hanno continuato a viversi coltivando giorno dopo giorno l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altro. Qualche ora fa, però, Tara ha condiviso una serie di storie su Instagram in cui ha affermato di attraversare un periodo non facile e di non essere ancora pronta per svelarne i dettagli. Poi, però, l’ex corteggiatrice ha fatto riferimento alle continue domande dei fan, dove le vengono chieste delucidazioni sul rapporto con Cristian, ed è qui che si capisce che il rapporto potrebbe essere realmente in crisi.

Uomini e Donne gossip, Cristian e Tara al capolinea? Lei chiarisce sui social: “Quando avremo chiara la situazione diremo quel che c’è da dire”

Inutile dire che le ultime dichiarazioni di Tara hanno non poco allarmato i fan. La loro storia, anche se nel corso degli anni ha affrontato qualche crisi, è sempre andata avanti: un amore troppo forte per farsi scalfire dai continui gossip. Eppure, ad oggi, sembra che le cose si siano incrinate. Poco fa l’ex corteggiatrice ha condiviso alcuni video sui social con i quali ha affermato di stare attraversando giorni non facili e la causa sarebbe proprio la probabile crisi con il marito. “Io sulle mie cose private sono molto trattenuta, però non è un bel periodo, non sto benissimo. Sto prendendo delle decisioni nella mia vita, stiamo prendendo. Non mi fate domande strane, non continuate a chiedermi della fede o dove sia Cristian, perché tanto non risponderò. Quando sarà il momento giusto e avremo anche noi chiara la situazione, dirò quel che c’è da dire, positivo o negativo”.

Gli alti e bassi di Tara e Cristian

Una delle coppie più longeve nate nello storico programma di Maria De Filippi. Tara e Cristian hanno partecipato successivamente a Temptation Island, mettendo dunque il loro amore alla prova. Poi i due sono convolati a nozze nel 2016 (ricordiamo che ci fu un momento in cui sembrava che l’ex tronista volesse fare marcia indietro prima di recarsi all’altare con la sua compagna). Il gossip, però, ha continuato a mettere a rischio la loro storia: nel 2019 circolarono alcune voci che vedevano Gallella vicino ad un’attrice di film per adulti, rumors poi smentito dalla stessa Tara attraverso alcune storie di Instagram.