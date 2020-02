Uomini e Donne gossip: crisi tra Giulia e Daniele? Indizi

La relazione tra Giulia e Daniele è già terminata? Messaggi strani sui social

Sembra tiri aria di crisi tra Giulia Quattriocche e Daniele Schiavon. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Dal momento della scelta, la relazione è andata avanti senza troppi intoppi. Nelle ultime ore, però, sui rispettivi canali social sono apparsi alcuni indizi che potrebbero indicare un momento di incomprensioni tra la coppia. L’ex tronista ha pubblicato tramite una storia di Instagram un messaggio davvero dubbio; inoltre, alle tante domande dei fan, la romana avrebbe scelto la via del silenzio. Nel frattempo, l’ex corteggiatore è apparso in una storia mentre partecipava ad una festa dove era presente anche un altro ex protagonista del dating show di Maria de Filippi, Alessio Campoli, ma di Giulia nemmeno l’ombra. La storia è arrivata al capolinea? Ancora nessuna conferma dai diretti interessati; in seguito vi mostriamo cosa sta accadendo nel dettaglio.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati? Il gossip

Il post scritto dall’ex tronista sui social ha subito allarmato i fan della coppia. La romana ha riportato una massima di Frida Kahlo che recita: “Ho lasciato la gelosia e mi misi a pensare… Che ognuno va dove vuole stare e perde ciò che vuole perdere“. Frase che in molti hanno interpretato come un chiaro messaggio nei confronti di Schiavon. Proprio per tale motivo gli utenti del web hanno ipotizzato che la coppia potrebbe aver interrotto la loro storia d’amore. In seguito, i fan avrebbero contatto in maniera privata Giulia per chiederle delucidazioni in merito. Peccato che la Quattrociocche avrebbe deciso di non proferire parola per il momento.

Daniele ad una festa senza Giulia

Il gossip si è ancor più intensificato quando i fan si sono riversati sul profilo di Schiavon per carpire qualche indizio in più. Quest’ultimo ha postato alcune storie dove si può vedere l’ex corteggiatore partecipare ad una festa in maschera da solo con gli amici. Insomma, non è ancora arrivata la conferma ufficiale della crisi, momento che potrebbe anche essere passeggero, ma il rapporto tra i due non sembra andare per il verso giusto. Solo pochi giorni fa la coppia aveva annunciato di essere pronta per la convivenza.