Giulia e Daniele, dopo UeD arriva la convivenza: la coppia ha trovato casa

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, convivenza dopo Uomini e Donne: la coppia ha trovato casa

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo Uomini e Donne si preparano alla convivenza. La coppia del Trono Classico ha sempre espresso la volontà di iniziare immediatamente a vivere insieme e oggi hanno finalmente trovato la casa perfetta. A rivelarlo sono proprio loro, in una doppia intervista su Uomini e Donne Magazine. Il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino, festeggeranno i loro primi tre mesi insieme e i fan non possono che essere felici di vederli così uniti e innamorati. Entrambi hanno ripreso le loro vite di sempre, cercando di trovare sempre l’occasione giusta per trascorrere il tempo insieme. La convivenza non è mai ufficialmente iniziata, sebbene Giulia e Daniele dormano spesso insieme l’una a casa dell’altro. Ed ecco che finalmente l’ex tronista annuncia, nel corso dell’intervista, che hanno trovato la casa dove potranno iniziare un’importante fase della loro storia d’amore.

“Finalmente abbiamo trovato una sistemazione solo nostra”, confessa oggi Giulia al Magazine del programma. Entrambi non vedono l’ora di compiere questo importante passo, tanto che da tempo avevano iniziato la ricerca di una casa in cui andare a convivere. “Dopo aver individuato la zona giusta, la fortuna ha voluto che un mio amico avesse proprio lì un appartamento da cui stavano andando via gli inquilini e lo abbiamo preso al volo”, rivela la coppia del Trono Classico sul settimanale. Ma c’è una richiesta che Schiavon fa alla sua amata: non deve esserci nulla di rosa all’interno dell’abitazione. L’ex corteggiatore descrive poi il loro bilocale, composto da un grande salotto con angolo cottura. Ora cercheranno di arredare tutto seguendo i loro gusti e, intanto, girano per negozi e banche per capire come devono affrontare questa situazione.

Giulia e Daniele dopo il programma: come festeggeranno il giorno di San Valentino

Non mancano comunque i litigi tra Giulia e Daniele dopo UeD. Al momento, stanno conoscendo sempre di più gli aspetti del loro carattere e della loro quotidianità. Hanno entrambi dei caratteri molto forti, dunque lo scontro “è naturale”. Intanto, viene chiesto alla coppia come trascorrerà il giorno di San Valentino: “Non amiamo queste ricorrenze, ma sicuramente faremo qualcosa perché il quattordici è il nostro mesiversario”. Sempre sul settimanale del programma, anche Ida e Riccardo del Trono Over hanno rivelato che si stanno preparando alla convivenza.