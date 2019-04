Uomini e Donne Gossip, come stanno Luigi e Irene: Capuano da brividi

Uomini e Donne Gossip, come stanno Luigi e Irene? La Capuano sbuca sui social e riserva parole da brividi per Mastroianni

Come stanno Luigi Mastroianni e Irene Capuano a distanza di due mesi dalla scelta? La coppia sbocciata qualche settimana fa a Uomini e Donne continua a essere ben salda o deve fare i conti con qualche malumore? Tale dubbio si è insinuato nei pensieri di alcuni fan nell’ultimo periodo. Motivo? Nei giorni scorsi la coppia è stata un po’ meno social rispetto ai tempi passati e dunque c’è stato qualcuno che ha rilevato un calo di ‘tenerezza web’ pensando al peggio. Tuttavia chi fa il tifo per l’ex tronista e l’ex corteggiatrice può dormire sonni tranquilli, anzi tranquillissimi, soprattutto dopo aver letto le parole da brividi che la Capuano ha riservato alla sua dolce metà nelle ultime ore su Instagram. Il suo intervento giunge in una data particolare: oggi la coppia festeggia i primi due mesi d’amore. Auguri!

“Dal primo istante, dal primo sguardo, io e te”, scrive una raggiante e innamorata Capuano in una sua Stories Instagram in cui si è immortalata mentre bacia Luigi. L’ex corteggiatrice è stata letteralmente trafitta dalle frecce di Cupido e aggiunge: “Quell’amore che ho sempre sognato di avere al mio fianco. Questo è solo l’inizio. Auguri a noi”. Il miele non finisce qui. Irene infatti si sofferma sullo scatto romantico e conclude: “Ma come mi guardi? Ed io come ti sorrido? L’amore”. Dunque la relazione procede a vele spiegate, ben gonfie, senza battute d’arresto. E pazienza se qualche fan ogni tanto storce il naso e si lascia vincere dallo scetticismo. D’altra parte la vita social è un discorso, mentre la realtà è un altro. In questo caso pare che quest’ultima sia addirittura più rosea e avvincente di quella sul web.

Uomini e Donne Gossip: lo scetticismo di Gianni Sperti su Irene e Luigi

Scetticismo sull’amore tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano è stato espresso anche da un volto noto di Uomini e Donne, Gianni Sperti. Lo storico opinionista in forza al programma, durante una puntata del Trono Classico registrata dopo la scelta al castello, ha infatti detto chiaramente di avere alcune titubanze sulla relazione. Chissà se si sarà ricreduto.