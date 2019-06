Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico rinunciano al viaggio di nozze

Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci rinunciano alla luna di miele dopo il matrimonio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono ufficialmente marito e moglie. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, è convolata a nozze giovedì 30 maggio. Oggi, a pochi giorni di distanza dal grande giorno, l’ex tronista siciliana ha però dichiarato che lei e il marito non partiranno per la luna di miele. Questa loro decisione, ovviamente, non ha nulla a che fare con la polemica post matrimonio che li ha travolti recentemente. Clarissa, tramite dei video caricati su Instagram stories, ha spiegato che lei e Gregucci resteranno in Italia semplicemente per godersi dei momenti di relax insieme ad amici e familiari. I neo sposi, vivendo in America per il resto dell’anno,vogliano approfittare del loro tempo libero per stare adesso vicino alle persone care.

Clarissa Marchese, come ha spiegato lei stessa sui social, in questo momento si trova a l’Aquila a casa della sorella. Federico, invece, è a Roma (la sua città natale) e raggiungerà la sua dolce metà molto presto. Insieme, poi, si muoveranno prima verso Firenze e poi verso la Sardegna (dove passeranno la loro estate). Il loro “ufficialmente” non sarà un viaggio di nozze ma, tenendo conto degli itinerari menzionati da Clarissa, i posti dove passeranno le prossime settimane sono così belli che faranno dimenticare alla coppia il rinvio.

