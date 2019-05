Uomini e Donne, lo scoop: “Un cavaliere al Trono Over corteggia le donne ma convive con un uomo”

Uno scoop senza precedenti è stato lanciato stamani dal settimanale Oggi. Nell’ultimo numero in edicola, precisamente nella rubrica Pillole di Gossip del giornale, è stata riportata un’indiscrezione riguardante uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne che, qualora fosse vera, sarebbe veramente una notizia sensazionale. In trasmissione, stando a quanto riportato, ci sarebbe un cavaliere che finge di essere single ma che, in realtà, avrebbe già una relazione – stabile – fuori. L’uomo in questione, come se non bastasse, non è solo impegnato sentimentale ma avrebbe una storia d’amore con un altro uomo, con il quale sembrerebbe convivere da diversi anni.

“È un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Nello show corteggia molte dame ma nella realtà convive felicemente da anni con lo stesso uomo”, queste le parole esatte riportate su Oggi. Sul settimanale niente è stato aggiunto circa l’identità di questa persona. Noi, per adesso, quello che possiamo fare è soltanto chiederci: sarà vero? E se sì, di chi si tratta? A queste domande, però, non siamo capaci di dare ora una risposta. Se e qualora qualcosa di nuovo dovesse emergere, comunque, saremo i primi i riportarvelo.

Uomini e Donne, liti e colpi di scena al Trono Over: ma l’amore trionfa sempre

Liti e discussioni violente hanno fatto da padrone nelle ultime settimane al Trono Over. Tra un battibecco e l’altro, tuttavia, l’amore ha avuto la meglio a Uomini e Donne anche nell’ultimo periodo. Proprio in questi giorni, per esempio, durante una delle ultime puntate andate in onda, Giovanni ed Elena hanno annunciato ai presenti in studio di voler lasciare la trasmissione insieme. I due, dopo essersi frequentati per un po’ di tempo nel programma, hanno scelto di continuare a viversi fuori, ufficializzando in questo modo l’inizio della loro nuova storia d’amore.