Trono Over, un’altra coppia lascia il programma: l’inaspettato gesto

Trono Over, una coppia lascia Uomini e Donne: Giovanni sorprende Elena e tutti i presenti in studio

Un’altra coppia lascia il Trono Over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Giovanni ed Elena, i quali sono riusciti a trovare l’amore proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. Un tenero gesto quello di lui, che legge una lettera emozionante. Ma non solo, c’è ancora altro che riesce a sorprendere tutti. Improvvisamente l’ormai ex cavaliere dà un regalo inaspettato a Elena, che appare subito commossa. Il tutto accade nel corso della puntata in onda il 14 maggio, quando Maria chiama al centro dello studio entrambi. Tutti e due ammettono di essere riusciti a trovare insieme la serenità, ma a proporre una nuova vita insieme fuori dal programma è Giovanni. L’uomo legge una lettera che contiene parole molto forti e importanti, che emozionano non solo Elena, ma tutti i presenti in studio. Il primo a mostrare la sua felicità è Gianni Sperti, il quale è sempre contento di veder nascere una storia d’amore all’interno del programma. Ed ecco che Giovanni sorprende tutti.

L’ormai ex cavaliere consegna a Elena una busta, che può aprire di fronte alle telecamere. La donna apre e all’interno trova due biglietti aerei, da Roma a Parigi. A giugno, l’ex dama avrà l’opportunità di fare il viaggio dei suoi sogni, a fianco all’uomo che le ha permesso di ritrovare la serenità e l’amore. Una storia con un lieto fine apprezzato da tutti. Ovviamente al pubblico non passa inosservato il regalo di Giovanni, il primo forse a fare questo gesto durante la scelta. I telespettatori da casa, così, non possono non applaudire, contenti per Elena. “Ho avuto la prova oggi che esistono ancora gli uomini veri”, commenta intanto Gianni, riferendosi ovviamente a Giovanni.

Trono Over, Giovanni ed Elena sorprendono tutti a Uomini e Donne: lei aveva intrapreso una conoscenza con Riccardo

Elena lascia così il programma, dopo aver trovato l’amore con Giovanni. Abbiamo conosciuto la dama durante questa stagione del Trono Over, in particolare quando si ritrovava a intraprendere una conoscenza con Riccardo Guarnieri. Tra loro non andò molto bene la frequentazione ed Elena mostrò tutto il suo interesse solo a Giovanni. In particolare, il cavaliere di Taranto aveva addirittura portato in studio le foto di alcuni messaggi, da lui considerati offensivi, ricevuti da Elena.