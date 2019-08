Uomini e Donne Gossip, Beatrice Valli presto zia: retroscena ecografia

Uomini e Donne Gossip, Beatrice Valli presto zia. Il retroscena: l’influencer narra della cena familiare a Ibiza dove ha appreso in modo sorprendente dell’ecografia della dolce attesa di Eleonora

Nella giornata di ieri, Eleonora Valli, sorella delle celebri influencer nonché ex protagoniste di Uomini e Donne Beatrice e Ludovica, ha annunciato di essere incinta. La donna, che è già madre del piccolo Carlo Alberto, nato nel maggio del 2018, darà quindi un secondo nipotino alle zie. Oggi, Beatrice, che condivide una solida storia d’amore con l’ex tronista Marco Fantini, ha narrato ai suoi followers di Instagram il curioso retroscena di come ha fatto a scoprire della dolce attesa di Eleonora. Il tutto si è svolto a Ibiza, durante una cena familiare estiva.

“Una sera a Ibiza ci troviamo per cenare insieme”, esordisce Beatrice nell’ultimo post pubblicato su Instagram, per poi aggiungere: “Una volta sedute, Ele ci dice che nostra madre aveva una sorpresa per noi e al suo via avremmo ricevuto una foto sul telefono (sinceramente mia mamma se ne inventa sempre tante che non ero stupita di nulla).” Dunque? Che cosa è apparso sugli smartphone? “3,2,1….. la foto dell’ecografia. Credo sempre che le cose più belle siano quelle inaspettate. Presto ZIA BIS”. Una bella e originale sorpresa per un grande annuncio. Non è stato specificato se alla cena ‘spagnola’ in cui si è scoperto della dolce attesa di Eleonora ci fosse anche la sorella Ludovica.

Eleonora Valli: “Le cose inaspettate sono sempre le più belle”

“Perché non è mai il momento giusto, se progetti e pianifichi tutto…”, ha esordito Eleonora su Instagram, ieri, quando ha dato il lieto annuncio. “E diciamocelo – ha proseguito – le cose inaspettate sono sempre le più belle. Ricominceremo da capo, ma sempre insieme. E forse ricominciar da capo sarà tosto, ma avremo fatto la cosa più bella al mondo, avremo dato AMORE, a chi già AMORE ne aveva da morire… moltiplicheremo tutto questo per voi… Aspettando te.” La ‘Family Valli’ è pronta ad accogliere un nuovo membro. Chissà se bisognerà appendere un fiocco rosa o azzurro. Quel che è certo è che il bebè sarà ricoperto dall’amore di mamma e papà, senza scordare quello delle zie.