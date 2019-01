UeD gossip, Armando e Noel scontro troppo acceso? Il pubblico sconvolto

Uomini e Donne gossip, confronto Armando e Noel: il pubblico furioso

A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over in onda il 29 gennaio, in studio Armando e Noel si confrontano in modo abbastanza forte. I due riescono a creare il caos all’interno del programma, tra urla e offese. Nessuno riesce a placare gli animi, neanche Maria De Filippi, la quale cerca di fermare il cavaliere. Nonostante ciò, il pubblico è convinto del fatto che la conduttrice avrebbe potuto fare di più per interrompere questa discussione troppo accesa. I telespettatori sono, infatti, sconvolti del comportamento tenuto da entrambi. Non solo, il pubblico non riesce a schierarsi, in quanto non si capisce bene chi ha ragione e chi ha torto. I telespettatori arrivano a pensare che sia Armando che Noel stiano mentendo. Nel frattempo, sono tanti i commenti negativi che si leggono sui social al momento sul cavaliere. A detta del pubblico, l’uomo sarebbe una persona troppo aggressiva. Ma chi ha ragione dei due? Sicuramente questo non possiamo saperlo, visto che entrambi danno una propria versione dei fatti.

“Il modo che hanno di discutere fa intendere che la relazione tra loro c’è”, afferma Gianni Sperti. Non solo, l’opinionista è convinto che Noel stia mentendo su alcuni dettagli. La dama da sempre dichiara che il cavaliere non ha mai dormito a casa sua. Invece, Armando, che fino ad ora avrebbe nascosto il tutto, afferma il contrario. Una situazione abbastanza confusa, visto che non si comprende bene chi ha ragione e chi ha torto. Il pubblico ammette di essersi stancato di entrambi, soprattutto dopo questa forte scenata in studio. I due vengono, infatti, definiti dai telespettatori “pesanti”.

Gossip Uomini e Donne: il pubblico contro Maria De Filippi

“Maria basta non puoi permettere questo schifo” e ancora “Ma di fronte a queste aggressioni verbali la De Filippi non muove un ciglio?” Sui social è evidente come il pubblico sia deluso dal comportamento di Maria. Secondo i telespettatori avrebbe dovuto fermare in tempo la scenata messa in atto da Armando e Noel. Intanto, non sappiamo se i due continueranno a far parte del programma dopo quanto accaduto.