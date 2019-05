Uomini e Donne: il padre di Angela Nasti non ha mai seguito la figlia al Trono Classico? La rivelazione della sorella Chiara

A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito alla scelta di Angela Nasti. La tronista napoletana, in diretta, ha deciso di concludere il suo percorso al Trono Classico insieme ad Alessio Campoli. Da casa, come le stories di sua sorella dimostrano, a seguirla c’era tutta la sua famiglia. Dai video caricati da Chiara Nasti su Instagram, però, un particolare davvero divertente e bizzarro è emerso. Il padre, Enzo, pare si sia collegato oggi per la prima volta su Canale 5 per vedere la figlia a Uomini e Donne. L’uomo sarebbe così geloso che, come ha rivelato Chiara divertita poche ore fa, avrebbe volontariamente evitato di vedere la trasmissione in questi mesi.

“Non ci crederete ma è la prima volta che vede la sua bimba a Uomini e Donne”, ha fatto sapere Chiara Nasti ai suoi follower dopo aver caricato su Instagram un breve video del padre piazzato davanti alla tv (mentre su Canale 5 andava in onda la scelta di Angela). “Geloso serio – ha poi aggiunto la sorella della tronista – Si gira al momento del bacio, non ci sto credendo”. A questo punto, visto questo simpatico sviluppo, c’è da chiedersi: Alessio, il corteggiatore con cui la Nasti ha deciso di fidanzarsi, piacerà al papà di Angela?

A Uomini e Donne Angela ha concluso il suo percorso portandosi fino alla fine due dei suoi corteggiatori, ovvero Alessio Campoli (la sua scelta) e Luca Daffré. Quest’ultimo, dopo aver corteggiato Teresa Langella e la Nasti, ha di nuovo lasciato la trasmissione da single ma, nonostante la delusione, prima di andarsene oggi ha fatto i suoi migliori auguri alla tronista.