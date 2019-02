Uomini e Donne gossip, Angela Nasti massacrata sul web: forti accuse

Uomini e Donne gossip: Angela Nasti finisce nel mirino dei telespettatori

Angela Nasti viene duramente massacrata sul web, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda il 25 febbraio. La tronista sembra non essere per nulla riuscita a convincere il pubblico di Canale 5. La sorella della fashion blogger Chiara Nasti pare non sia partita con il piede giusto all’interno della trasmissione. Il suo modo di fare non viene accettato dai telespettatori, che si lasciano andare a pesanti critiche sui social. Angela riceve non poche accuse da parte del pubblico, sicuro che voglia fare la “fenomena”. L’atteggiamento della Nasti può risultare aggressivo, ma probabilmente il suo scopo è quello di essere il più sincera possibile con sé stessa e con i suoi corteggiatori. Proprio per tale motivo, ha eliminato un suo corteggiatore, in quanto non riusciva a immaginare una relazione con lui fuori dal programma. Le motivazioni e le parole utilizzate dalla nuova tronista hanno scatenato l’ira del pubblico.

“Devi essere più uomo, sembri troppo femminile”, dichiara Angela nel corso dell’esterna con Andrea. La tronista non accetta il fatto che il corteggiatore condivida tante foto sui social, che spesso lo ritraggono senza maglietta. Ed ecco che proprio la messa in onda di questa esterna, il pubblico si scaglia duramente contro la tronista. “Ma quanto è capra la sorellina Nasti. Ma quanto sessismo c’è nelle sue frasi” e ancora “Quanta ignoranza”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che in queste ore stanno condividendo gli utenti che seguono il programma. Il discorso non piace per nulla ai telespettatori, che l’accusano di essere una persona “sessista“. Sono tante le persone che, ancora oggi, combattono per raggiungere la parità dei sessi e ora, a detta del pubblico, Angela potrebbe far passare un messaggio sbagliato.

Gossip Uomini e Donne: la nuova tronista Angela Nasti duramente attaccata

Nel frattempo, la giovane tronista continua il suo percorso, dimostrando di essere una persona sincera e senza peli sulla lingua. Probabilmente il pubblico, più avanti, avrà la possibilità di ricredersi su di lei. In particolare, la Nasti riesce a sorprendere tutti chiamando in studio Luca Daffrè, ex corteggiatore di Teresa Langella, molto apprezzato dal pubblico. Dunque, non ci resta che attendere per capire quali sorprese ci riserverà Angela!