Uomini e Donne gossip: Andrew di Temptation Island ha rifiutato il Trono

Uomini e Donne gossip: Andrea Dal Corso, Andrew di Temptation Island, doveva essere tronista

Dopo Temptation Island Andrew doveva essere il nuovo tronista di Uomini e Donne ma ha rifiutato per amore di Martina Sebastiani. A rivelare l’indiscrezione è stata Maria De Filippi in persona, nel corso della prima registrazione del Trono Classico. La conduttrice ha confidato che ad Andrea Dal Corso era stato proposto di salire sul Trono già lo scorso luglio. L’imprenditore veneto è stato però costretto a rinunciare in virtù della sua frequentazione con l’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta. Andrew e Martina hanno preso parte alla prima puntata del programma di Canale 5 proprio insieme a Gianpaolo, che non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine alla Sebastiani.

Un confronto, quello tra Gianpaolo e Martina, che è finito a favore del pugliese, che ha trovato l’appoggio totale degli opinionisti di Uomini e Donne e di tutto il pubblico. Ma, come rivela il Vicolo delle News, la Sebastiani non sta più frequentando Andrew. Almeno non da fidanzati: i due hanno mantenuto un buon rapporto ma non sono una coppia. Non a caso solo qualche giorno fa Andrea è stato beccato a Mykonos con un’altra e Martina ha chiarito che non c’è stato alcun tradimento. Ad oggi, quindi, Dal Corso è rigorosamente single: tornerà a Uomini e Donne tra qualche mese?

Temptation Island: la frecciatina di Gianpaolo a Martina

“Martina mi ha dimenticato in 21 giorni. Dopo 5 anni le sono bastate tre settimane per chiamarmi con il nome di un altro. Mi chiedo chi sia capace di sostituire il proprio fidanzato in un mese. Oggi come oggi io non riesco a guardare la altre ragazze come guardavo lei. Ma lo ripeto ancora una volta: quando pubblicano loro foto (Martina e Andrew, ndr) tiro un sospiro di sollievo. Meglio che tutto questo sia accaduto oggi”, ha dichiarato Gianpaolo Quarta a Uomini e Donne Magazine.