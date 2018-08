Temptation Island, Gianpaolo Quarta: “Sono pronto per un nuovo inizio”

Temptation Island, Gianpaolo Quarta: la nuova vita dopo il programma

Gianpaolo Quarta ha partecipato all’edizione del 2018 di Temptation Island, in coppia con la fidanzata Martina Sebastiani. Tra di loro, però, non c’è stato il lieto fine. I due sono usciti separati dal villaggio della Sardegna: lui aveva deciso di andare a convivere con la fidanzata e chiederle di sposarlo, ma lei lo ha tradito con il tentatore Andrea Dal Corso. Finita l’esperienza nel programma e la storia con Martina, Gianpolo è pronto a ricominciare una nuova vita, andando a vivere da solo e buttandosi a capofitto nel lavoro. Dal cinque settembre andrà a vivere a Lecce con il suo migliore amico, mentre per quanto riguarda il lavoro si occupa della sua gioielleria, oltre a essere orafo, e ha in mente degli investimenti da fare per portare avanti dei progetti lavorativi.

Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island: il rapporto con Martina e con Carolina

Dopo la fine del loro amore, durato cinque anni di cui uno di convivenza, Gianpaolo e Martina si sono sentiti ogni tanto. Il motivo? Questioni legate a tutte le cose rimaste in sospeso riguardanti la loro vita insieme, come la macchina che hanno in comune. L’ex fidanzato della Sebastiani ha anche sentito la tentatrice Carolina. Quest’ultima l’ha contattato quando ha visto che lui e Martina si erano separati dopo il falò. Non si sono però mai visti, ma si sentono su Instagram, come ottimi amici. Quarta, però, è basito dal fatto che l’ex fidanzata abbia detto che tra lui e Carolina c’era stato qualcosa, che ci erano visti e baciati. Nulla di quello che ha detto, stando a lui, è vero.

Gianpaolo Quarta: tutto sulla storia con Martina Sebastiani

Martina e Gianpaolo hanno partecipato a Temptation Island perché lei voleva qualcosa di più dal loro rapporto, vedendo lui sempre molto immaturo. A circa un mese dalla fine della trasmissione, Quarta pensa che l’unico innamorato fosse lui. Nonostante nel villaggio non si sia mai trattenuto, non avrebbe mai guardato un’altra nello stesso modo in cui guardava la sua fidanzata. Martina, invece, in ventuno giorni lo ha dimenticato per Andrea, come ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine.