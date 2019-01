Uomini e Donne gossip, Andrea e Arianna avvistati insieme dopo la scelta

Uomini e Donne gossip: Andrea Cerioli e la sua nuova fidanzata avvistati a Milano

Dopo circa due settimane dalla precoce scelta di Andrea Cerioli, ecco che iniziano a vedersi i primi risultati. La decisione del bolognese, come tutti ben sapranno oramai, è ricaduta su Arianna. I due si sono frequentati in esterna e negli studi di Uomini e Donne per pochissimo tempo. La scelta, infatti, è avvenuta in maniera un po’ troppo frettolosa, cosi almeno definita dalla maggior parte degli utenti sul web. La rivale di Arianna, Federica ha quindi avuto la peggio. Per Andrea, ricordiamo che era la seconda volta sul trono. La prima era andata abbastanza male per via del difficile periodo che stava vivendo lo stesso tronista.

Oggi, però, a distanza di oltre 10 giorni, Andrea si fa vedere in compagnia della sua nuova fidanzata a Milano. Sul web sta, appunto, girando una foto dei due che appaiono seduti in un ristorante in compagnia di altra gente. Difficile captare se il loro sia amore o quasi, ma se Cerioli ha preso questa decisione, non possiamo far altro che essere felici per lui, per loro. D’altronde, l’interesse, la passione, la forte attrazione dell’ormai neo coppia, era evidente agli occhi di tutti gli appassionati di Uomini e Donne. Ognuno ha avuto modo di osservare e provare a capire verso chi fosse propenso Andrea e, diciamo che quasi tutti son rimasti delusi! Federica era la favorita e preferita del pubblico social.

Andrea e Arianna due settimane dopo la scelta si mostrano insieme

In attesa della messa in onda dell’improvvisa scelta di Andrea Cerioli che, non si svolgerà nella villa come previsto ma in studio con le classiche sedie rosse e il pubblico attorno, la coppia non può postare scatti insieme. I messaggi, foto e dediche d’amore sono, quindi, semplicemente rimandati a più avanti.