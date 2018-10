Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli di nuovo tronista? Indizio

Gossip Uomini e Donne, Andrea Cerioli nuovo tronista? L’indizio che spiazza

Tanta curiosità da parte dei fan di Uomini e Donne. Il pubblico del Trono Classico non vede l’ora di scoprire chi è colui che è stato scelto per prendere il posto di Mara Fasone. Ricordiamo che la siciliana ha improvvisamente lasciato il trono. La redazione si è messa subito al lavoro e a quanto pare, al posto di una donna, è stato scelto un altro uomo. Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni sembrano perciò essere destinati ad accogliere al loro fianco un altro tronista maschio. Nel corso di questi ultimi giorni si è parlato moltissimo del possibile arrivo dello spagnolo Ivan Gonzalez. Oggi, un nuovo indizio porta la nostra attenzione su un altro volto già noto ai telespettatori di Maria De Filippi e non solo. Stiamo parlando di Andrea Cerioli.

L’ex gieffino ed ex tronista potrebbe essere pronto a tornare nello studio di Canale 5. A quanto pare, ci sono grandi possibilità che il giovane di Bologna torni a sedere sul trono della De Filippi. Dopo la fine della storia d’amore con Valentina Rapisarda, conosciuta appunto durante la sua prima partecipazione al Trono Classico, Cerioli non si è mai più rifidanzato. Dopo svariati anni di assenza dal piccolo schermo, Andrea è tornato a far parlare di sé durante la prima edizione di Temptation Island Vip. L’ex tronista si è fatto notare come tentatore della bella Alessandra, ormai ex fidanzata di Andrea Zenga. Ora, il bolognese potrebbe tornare a mettersi ancora una volta alla prova, tentando di incontrare la donna della sua vita nella trasmissione a cui ha già partecipato sempre come tronista nel 2014.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli torna sul trono? L’incredibile indiscrezione

Andrea era atteso in una nota discoteca della provincia di Pesaro Urbino, il Masai Club. In ogni caso, l’ospitata è stata improvvisamente annullata. Il comunicato del locale scrive su Instagram: “Notizia di poche ore fa, la direzione del Masai Club comunica che Andrea Cerioli non potrà essere presente la notte di Halloween per motivi non imputabili al Masai Club, ma per motivi personali che non gli consentiranno momentaneamente di fare ospitate presso discoteche. Lo stesso Andrea Cerioli si scusa per l’inconveniente e a breve (entro domani) uscirà con un suo comunicato ufficiale nel quale spiegherà l’accaduto.” Da tale annuncio ci viene da pensare che Cerioli si stia preparando ad essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Non a caso, la registrazione in cui verrò presentata la persona che sostituirà Mara avverrà proprio domani.