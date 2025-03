Uomini e Donne, Giuseppe fatto a pezzi con classe: la lezione per tutti

Nuova sfilata a Uomini e Donne per le dame con il tema Prendi me, scegli me, ama me. La prima a sfilare è Morena, che sceglie di indossare una minigonna, un top, un blazer e i tacchi. Balla in modo sensuale sulla passerella di fronte a tutti i cavalieri e poi si dedica solo a Damiano. Gemma Galgani sorprende ancora tutti, indossando un accappatoio e usando una toeletta da trucco. Inoltre, fa una dedica a Orlando. Maria De Filippi propone poi alla dama torinese di ballare Cuoricini dei Coma_Cose di fronte a Tina Cipollari, che ovviamente le riserva vari attacchi.

A stupire tutti ci pensa Sabrina, la quale entra inizialmente con un accappatoio, che poi toglie. La dama si rotola in intimo bianco sulla passerella con un cuscino a forma di cuore rosso. Arianna opta per tutt’altro. La dama sfila con un tailleur e un papillon. “Questa è la dimostrazione che una donna non ha bisogno di mostrare nulla. Guardate com’è stata sexy, elegante e sensuale”, fa notare subito Tina, tra gli applausi. Come si poteva immaginare, vari uomini non le riservano i voti alti dati alle precedenti.

La dama non si spoglia, non mostra nulla e lascia all’immaginazione, portando la sua bellezza sulla passerella con eleganza. Nulla togliere alle altre dame, ma Arianna fa qualcosa di diverso dal solito, senza troppi fronzoli. Il voto più basso è quello di Giuseppe, che da ormai qualche puntate viene accusato di essere un manipolatore dal pubblico. Il cavaliere le dà un 7. “Non posso essere la scelta di qualcuno. Sei tu di venire liberamente verso di me. Non ti chiederò mai di scegliere tra me e un’altra cosa. L’amore non si chiede o c’è o non c’è”, spiega la dama con classe.

Sebbene non vinca, Arianna batte comunque tutte come donna, passando il messaggio che non ci dovrebbe essere bisogno di mostrarsi in intimo per conquistare un uomo e avere voti alti nella sfilata. Tina Cipollari difende questa sua idea a voce alta, facendo presente che in realtà Arianna è la più originale, visto che va contro le aspettative. Arriva poi il turno di Agnese, la quale opta per un lungo vestito.

Non solo, la dama si fa accompagnare da un messaggio rivolto all’uomo che vorrebbe avere al suo fianco. Poi è il turno di Marina, la quale sfila con un abito corto rosa. Francesca, invece, vorrebbe interpretare un angelo, tanto che sfila vestita di bianco e con le ali. Tocca poi a Lucia, che sale sulla passerella vestita da pagliaccio. A seguire è il turno di Gloria Nicoletti, che conquista e coinvolge i cavalieri con un ballo sensuale.

Nel corso della sfilata, si accendono degli scontri tra Giuseppe e Sabrina. A smontare il cavaliere ci pensa Arianna oggi a Uomini e Donne, la quale dà ancora un’altra lezione a tutti con tanta classe, rivolgendosi a Sabrina: “Ma di cosa ti sei innamorata? Ti tratta male! Giuseppe tu sei la personificazione di quello che una donna non vuole incontrare”. Quest’ultima lotta contro Giuseppe, il quale la invita addirittura di stare zitta. “Non ti permettere di dire una donna di stare zitta, mai qua dentro”, tuona Gianni Sperti.

La sfilata va avanti con Daniela, la quale sfila con un tubino rosso glitterato e un pallone di calcio. Tocca poi a Cristina, la quale sceglie di portare un po’ di Africa in studio. È il turno di Margherita, che si fa aiutare da Pierpaolo, invitandolo a fingere con lei di essere in vacanza. Poi la dama si posiziona sulla passerella fingendo di fare surf. A seguire c’è Luana, la quale porta in studio romanticismo ed eleganza, con un lungo abito nero. La dama invita Alessio Pili Stella a ballare con lei un lento sulla passerella. A vincere la sfilata è Sabrina, la quale supera Gemma Galgani.

Sabrina Gemma Agnese e Morena Arianna e Cristina Francesca Daniela e Lucia Luana Margherita Marina

Dopo la classifica, Maria De Filippi inizia a urlare “no, no, no!” improvvisamente. Ed ecco che compare Tina con un secchio d’acqua, che si dirige verso Gemma. La conduttrice tenta di avvisare la dama torinese, urlando “scappa!”. Alla fine, la Cipollari riesce nell’impresa e fa la doccia alla Galgani. Non finisce qui, in quanto l’opinionista rientra con la pistola d’acqua. La puntata finisce con Sabrina che si dice pronta a chiudere definitivamente con Giuseppe.