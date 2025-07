Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna: reazioni sospette post “clamorosa lite”

Giuseppe Molonia e Rosanna Siino dopo Uomini e Donne stanno facendo discutere. Già all’interno del programma di Maria De Filippi hanno diviso il pubblico di Canale 5, soprattutto lui. Infatti, non è di certo uno dei volti più amati delle ultime edizioni del dating show. Nonostante le varie incomprensioni, alla fine la coppia ha deciso di concludere il percorso al Trono Over e viversi una relazione fuori.

La decisione di Giuseppe e Rosanna di abbandonare insieme il programma ha generato non poche polemiche, visto che solo qualche giorno prima lei piangeva a causa dei vari problemi nati tra loro. Ed ecco che ora sono stati beccati a Taormina durante un “clamoroso litigio”. Facendo il punto della situazione, di recente si è parlato di una crisi in corso tra i due ex volti del Trono Over. L’ex dama ha poi fatto sapere ai fan di aver dato un’altra possibilità alla loro storia.

Ma è arrivata poi un’altra presunta rottura. I due non sono stati più visti insieme e non hanno più condiviso contenuti di coppia. Un chiaro segnale, nell’era dei social network, che confermerebbe la rottura, con tanto di indiscrezioni e commenti. Addirittura Giuseppe è anche stato avvistato al mare con un’altra donna, che poi si è rivelata essere sua sorella. Ci sono, però, dei dettagli che fanno insospettire. Ad esempio, condividono spesso foto degli stessi luoghi e sponsorizzano gli stessi brand siciliani.

Nelle scorse ore, Opinionista Social su Instagram ha condiviso un aggiornamento su questa coppia di Uomini e Donne, parlando di un “clamoroso litigio”. Questo scontro tra i due, documentato con una foto che li ritrae mentre discutono, sarebbe avvenuto a Taormina, in Sicilia. Lo scatto li ritrae mentre, animatamente, si confrontano faccia a faccia. In particolare, Rosanna appare abbastanza arrabbiata. Opinionista Social, che si occupa di commentare il programma di Maria De Filippi e i suoi partecipanti, ha descritto la scena così:

“In una afosa giornata siciliana a Taormina, Giuseppe e Rosanna, dalle nostre fonti, so che i due (nella foto) stavano litigando di questo amore che non riesce a trovare una significativa strada da percorrere. I due che nel web tutto tace ufficialmente, con colpi di scena, lei con post e stories che sanno di frecciatine, lui fotografato con un’altra donna rilevatosi che era la sorella, ma signori la verità che tra i due c’è un sali e scendi di avvenimenti. I due ritrovati a Taormina stanno cercando la giusta strada. Le mie fonti fanno sapere oltre che la foto è recente, i due litigavano perché questa storia è finita? Perché magari c’è incomprensione tra i due? Attenderemo sviluppi… Ma la situazione attuale che non si sono né lasciati e né stanno insieme una specie stiamo lavorando per noi”

Dopo questa segnalazione, come hanno reagito Giuseppe e Rosanna? Nel privato, chiaramente, non si sa cosa stia accadendo. Pubblicamente l’ex discusso cavaliere sta mantenendo il silenzio assoluto. Infatti, non condivide alcun aggiornamento, neppure il giorno del compleanno di Rosanna. Quest’ultima oggi compie gli anni e da parte di Giuseppe non è arrivato alcun messaggio pubblico di auguri dopo l’indiscrezione sulla lite accesa a Taormina, ma solo un like alla foto della torta condivisa da lei.

Invece, Rosanna continua a condividere aggiornamenti con i fan e, in particolare, ci tiene a pubblicare il messaggio della figlia, che la definisce “la mamma migliore del mondo”. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra questi due volti del Trono Over.