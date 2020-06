Uomini e Donne, Giulio: “Giovanna? La nuova Gemma”, i dubbi su Sammy

Uomini e Donne: Giulio Raselli dice la sua sul percorso di Giovanna Abate e su Sammy Hassan

Giulio Raselli, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, dice la sua sul percorso di Giovanna Abate all’interno del programma. L’ex tronista e attuale fidanzato di Giulia D’Urso ammette di vedere, attualmente, la sua ex corteggiatrice in difficoltà. Lui stesso ammette di aver provato le stesse sensazioni che ora lei sta sentendo in vista della scelta. Giulio crede che per Giovanna l’allontanamento dai suoi corteggiatori, causato dell’emergenza legata al Coronavirus, rappresenti un momento duro. Nonostante ciò, Raselli confessa che la Abate sta facendo un buonissimo percorso. Ha trovato l’idea del nuovo format, attraverso il quale Giovanna e Gemma Galgani hanno potuto fare nuove conoscenze chattando al computer, una bella idea. Lui avrebbe trovato difficoltà a perdere il contatto fisico, ma avrebbe comunque cercato di viversela al meglio, cogliendo i lati positivi della situazione. Anche lui ha vissuto un periodo non semplice, sia per quanto riguarda il lavoro che nella sua relazione con Giulia.

Nessuna crisi con la D’Urso, ma solo qualche litigio durante la quarantena. Ora Giulio parla delle conoscenze che sta mandando avanti Giovanna a Uomini e Donne. In particolare, dice la sua su Sammy Hassan. Ricordiamo che i due si conoscono, in quanto hanno preso parte, nel ruolo di tentatori, a una passata edizione di Temptation Island. A detta del Raselli, il corteggiatore sarebbe una persona “estremamente intelligente” e molto brava ad adattarsi ai contesti. “Sta facendo un bellissimo percorso e sono convinto che a Giovanna piaccia realmente”, continua poi Giulio. Per quanto riguarda Alchimista/Davide, l’ex tronista spende parole positive, ma è certo del fatto che alla Abate non piaccia il suo carattere.

Uomini e Donne, Giulio Raselli ha qualche dubbio su Sammy: “Non so se lui sia pronto”

Secondo Giulio, Giovanna avrebbe bisogno di una persona che riesca a tenerle testa. Con questo, Raselli si dice convinto del fatto che la Abate sceglierà Sammy. Dalle anticipazioni sappiamo, in effetti, che la tronista ha lasciato il programma proprio con Hassan. Nel frattempo, però, Giulio ammette di provare qualche dubbio su Sammy. Scendendo nel dettaglio, dichiara: “L’unica cosa è che non so se lui sia pronto, in questo momento, ad avere una relazione. O meglio, non so se sia pronto ad averla con lei. Lo vedo dagli occhi, da come la guarda, conoscendolo. Non direi che si è innamorato di Giovanna”. Nel corso dell’intervista, Giulio confessa che Giulia è della sua stessa opinione: pensa che sia un’ottima tronista, sveglia, ma a tratti “poco istintiva”.

Giulio Raselli parla, inoltre, dell’amicizia nata tra Giovanna Abate e Gemma Galgani

Alla Abate, comunque, Raselli auguro tutto il bene nel mondo. Ed ecco che viene chiesto a Giulio cosa ne pensa dell’amicizia nata tra Giovanna e Gemma! “Sono molto simili. Sembra che si conoscano da settant’anni, perché hanno feeling e perché… per me Giovanna è la nuova Gemma!” Cosa ne penserà di queste dichiarazioni la Abate? Anche lei ha rilasciato una nuova intervista sul Magazine del programma, dove appare ancora con le idee poco chiare su Sammy e Davide. Ovviamente queste dichiarazioni risalgono a qualche giorno prima della scelta.