Uomini e Donne, Giulio Raselli sulle corteggiatrici: “Sono stato fortunato”

Uomini e Donne, Giulio Raselli tronista: ecco perché ha deciso di salire sul Trono e quali sono i suoi obbiettivi

Si sente molto fortunato Giulio Raselli, tronista di Uomini e Donne, quando parla delle corteggiatrici che ha si è trovato di fronte durante l’appuntamento al buio. A rivelarlo è lui stesso in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Al settimanale, dedicato proprio al programma, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia svela alcuni dettagli riguardanti questa esperienza che sta affrontando sul Trono. Sicuramente un’avventura ben diversa da quella passata, in cui rivestiva un ruolo differente. Per lui l’obbiettivo resta sempre lo stesso, ovvero trovare l’amore. In questo momento della sua vita ha voglia di avere al suo fianco una persona importante che possa entrare effettivamente nel suo quotidiano. Giulio ci tiene a precisare, nel corso dell’intervista, di non essersi seduto sul Trono per scherzare. L’esperienza passata gli ha lasciato tanto e mettersi nuovamente in gioco, con un’altra avventura, gli ha permesso di provare emozioni forti e positive. Proprio quello studio gli ha regalato molto e, per tale motivo, spera di poter dare di più di quello che ha ricevuto.

Ma com’è stato incontrare le sue corteggiatrici durante l’appuntamento al buio? “Sicuramente mi sono sembrate tutte molto belle, intelligenti, rapide nel trovare una risposta e aperte al confronto. Sono stato senza ombra di dubbio molto fortunato. Ora starà a me capire quale sarà la strada giusta da percorrere”, confessa Raselli. L’ex corteggiatore della Cavaglia, ricordiamo, nell’ultima registrazione del Trono Classico ha fatto notare il suo forte interesse nei confronti di Veronica. Tra i due c’è stata una discussione abbastanza accesa, in quanto la corteggiatrice pare non riuscire decidere se continuare l’esperienza con Giulio o Alessandro Zarino. “Non mi metterò a paragone con nessuno e non mi sentirete mai elogiarmi, ma una cosa è certa: la schiettezza e la sincerità saranno senza subbio una base solida dalla quale partirà tutto il mio percorso”, continua poi Giulio.

Giulio Raselli pronto a trovare l’amore a Uomini e Donne dopo la delusione della passata esperienza

“Non sono qua per scherzare”, specifica Giulio parlando di questa nuova esperienza sul Trono. La passata avventura si è conclusa non poi così bene. Infatti, ricordiamo che Raselli è la non scelta della Cavaglia, la quale ha preferito lasciare il programma con Manuel Galiano. Ora il nuovo tronista ha intenzione di mettersi completamente in gioco per riuscire finalmente a trovare l’amore, che per lui rappresenta una cosa seria!