Uomini e Donne Giulio Raselli: capitolo chiuso con Giulia? “È stato difficile”

Uomini e Donne, Giulio Raselli torna a parlare di Giulia Cavaglia: è ormai un capitolo chiuso?

Dopo Uomini e Donne per Giulio Raselli ormai Giulia Cavaglia è un capitolo chiuso? A rispondere è lo stesso ex corteggiatore in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza nell’ultima stagione del Trono Classico andata in onda su Canale 5, Giulio ha scelto di iniziarne una nuova a Temptation Island. Un passo inaspettato per molti telespettatori, che non pensavano di rivederlo così presto mettersi in gioco. Eppure lui stesso ora rivela che non è stato facile intraprendere un nuovo percorso, ma aveva comunque voglia di vivere una nuova avventura. Proprio questa esperienza, all’interno del villaggio delle fidanzate, gli ha dato modo di stare bene, dopo la delusione presa durante la scelta di Giulia. Raselli ammette di aver rispettato le sue aspettative, che erano quelle di conoscere nuove persone. Infatti, all’interno del villaggio ha avuto la fortuna di trovare un gruppo bellissimo, sia per quanto riguarda le ragazze che per i single. Ma la Cavaglia rappresenta davvero un capitolo chiuso ormai?

“Sì, anche se è stato difficile mandare giù il finale. Ho dato tutto e ho creduto di poterla portare a casa con me, ma non è andata”, risponde Giulio, nel corso dell’intervista. L’ex corteggiatore continua parlando del presente: “La cosa più importante è che ora sto bene con me stesso, perché quando uno sa di aver dato tutto non può avere rimpianti”. Dunque, si tratta proprio di un capitolo chiuso per Giulio, che già aveva fatto intendere questa sua posizione qualche settimana fa. C’è chi ancora spera che tra Raselli e Giulia possa esserci qualcosa, ma a quanto pare non potrà mai accadere.

Giulio Raselli, nuova esperienza a Temptation Island: Giulia Cavaglia rappresenta solo il passato

Giulia ha chiuso, ormai da diverse settimane, la sua brevissima relazione con Manuel Galiano, scelto a fine percorso. Ed ecco che molti telespettatori hanno iniziato a pensare che la Cavaglia potesse ora fare un passo indietro e ripensarci. La speranza di tanti fan era quella di rivederla tornare tra le braccia di Raselli. Ebbene ciò sembra non possa accadere, visto che lo stesso Giulio ora conferma che per lui si tratta di un capitolo chiuso.