Uomini e Donne, Giulio cotto di Giulia: la dedica inaspettata

Uomini e Donne, Giulio sempre più preso di Giulia Cavaglia: l’ultima dedica del corteggiatore non lascia dubbi

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto Giulia Cavaglia scontrarsi animatamente con Giulio. Del suo corteggiatore non si fida e alcuni avvenimenti riguardanti il passato di lui oggi la preoccupano. Questa settimana, però, si è registrato il Trono Classico e i presenti in studio hanno potuto assistere ad un’esterna dove è stato mostrato il primo bacio tra i due. I dubbi della tronista, comunque, rimangono sempre tanti e, forse anche per questo motivo, Giulia nel confrontarsi con i suoi corteggiatori finisce spesso col perdere la pazienza. Non sappiamo cosa è successo tra di lei e Giulio questa settimana dopo la trasmissione. Qualcosa, tuttavia, deve aver smosso particolarmente Giulio. In queste ore, infatti, il corteggiatore ha dedicato un dolce pensiero alla Cavaglia, dimostrando di essere più preso di quel che si pensa.

Giulio ha pubblicato sul suo Instagram stories una foto di lui e Giulia insieme. Il corteggiatore non ha scelto un’immagine qualunque ma ha deciso di condividere un momento particolare riguardante una delle loro esterne. A prescindere da tutto quello che è successo, al di là delle liti e delle incomprensioni, Giulio sembrerebbe essere convinto di quello che prova per Giulia. Con questo ultimo gesto, forse, ha voluto far vedere di stare pensando molto a lei nell’ultimo periodo. La Cavaglia apprezzerà questo slancio di affetto del suo corteggiatore? Già in passato aveva riferito di non apprezzare molto l’utilizzo dei social come mezzo di comunicazione. Avrà cambiato idea?

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia divisa tra Manuel e Giulio

Durante l’ultima registrazione del Trono Classico abbiamo visto Giulia uscire in esterna sia con Manuel che con Giulio. La tronista, come riportato nelle anticipazioni, ha baciato entrambi i suoi corteggiatori. La sua scelta, dunque, a meno che non ci sia un colpo di scena finale, è probabile che ricada su uno dei due ragazzi.