Uomini e Donne anticipazioni, Giulia bacia tutti: le segnalazioni su Manuel

Uomini e Donne registrazione 23 aprile 2019, Giulia bacia tutti: alla tronista arrivano due segnalazioni su Manuel

Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata l’ultima puntata del Trono Classico. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni de Il Vicolo delle News, particolarmente agitato è stato il momento dedicato a Giulia Cavaglia. La tronista, dopo aver dichiarato che non avrebbe baciato più nessuno nel programma, sembrerebbe non aver mantenuto la sua promessa. Uscita in esterna con Manuel e Giulio, difatti, la Cavaglia si è lasciata andare in un lungo bacio con entrambi. Prima ha provato a scansare sia l’uno che l’altro ma alla fine, presa dall’impeto del momento, ha pensato bene di non dare retta alla ragione e di ascoltare quello che cuore e istinto le hanno suggerito.

L’atteggiamento di Giulia, ovviamente, non è piaciuto per niente ai suoi corteggiatori. La tronista, per questo motivo, ha discusso animatamente sia con Giulio che con Manuel. Nei confronti di quest’ultimo, però, pare abbia avuto maggiormente da ridire. Alla Cavaglia questa settimana sono arrivate non una ma ben due segnalazioni su Manuel. La prima riguardava una foto di lui in discoteca vicino ad una ragazza. Nell’immagine sembra che i due si scambino un bacio, ma il corteggiatore ha più volte specificato di non aver baciato nessuno e che la persona fotografata con lui era solo un amica.

Anticipazioni Uomini e Donne, Manuel al centro della polemica: le segnalazioni

Le spiegazioni date da Manuel a Giulia hanno convinto solo in parte la tronista. La serata in discoteca di lui, come anticipato sopra, non è stata l’unica di cui si è discusso durante la registrazione. Megghi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne amica di Giulia, sembrerebbe aver raccontato alla Cavaglia di essere stata contattata da Manuel. Il ragazzo avrebbe espresso il desiderio di conoscerla. Questa versione dei fatti, però, è stata completamente negata da Manuel che, anzi, ha ribadito che è stata Megghi a cercare lui per primo. Giulia, alla fine, ha preferito dare fiducia al suo corteggiatore.