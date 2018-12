Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Megghi Galo nel cast di Charlie’s Angels

Uomini e Donne, Megghi Galo scelta per partecipare al remake di Charlie’s Angels: lo scoop

Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne durante il trono di Lucas Peracchi, sta facendo strada. La ragazza, molto attiva sul web e ormai affermata come social influencer (ad oggi vanta più di 300 mila follower), pare sia stata scelta per prendere parte ad un importante remake americano di Charlie’s Angels. A dare lo scoop è stato oggi il settimanale Chi nel suo ultimo numero in edicola. Il giornale di Alfonso Signorini, nella rubrica Chicche di Gossip, ha anche sottolineato quanto questo sia di fatto un traguardo molto significativo per Megghi. Il motivo? L’ex volto noto di Uomini e Donne pare sia l’unica italiana a far parte del cast.

La Galo, dunque, volerà presto ad Instabul per questa sua nuova avventura cinematografica. Per l’occasione avrà la possibilità di lavorare accanto a Kristen Stewart, la celebre star della saga di Twilight. Le porte del cinema internazionale si apriranno presto per lei o Charlie’s Angels rimarrà, seppur una bella esperienza, un caso isolato? “Piccole star crescono” è stato scritto oggi da Chi e noi, rifacendoci a questo, non possiamo far altro che augurare il meglio a Megghi Galo. E magari, chissà, questo è solo un piccolo passo verso il successo.

Uomini e Donne: Lucas Peracchi felice con Mercedesz Henger

Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne che Megghi Galo ha corteggiato durante la sua esperienza al Trono Classico, è oggi sentimentalmente legato a Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. I due sembrano felicemente innamorati e Lucas sembra aver dimenticato le critiche e gli attacchi ricevuti dopo la sua esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi. L’amore, dopo la separazione dalla sua ex moglie e i vari litigi sui social, adesso sorride a Lucas grazie e soprattutto per merito di Mercedesz.