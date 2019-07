Uomini e Donne: Giulia Salemi nuova tronista? L’indiscrezione

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia Salemi sul trono a settembre? Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti

A Uomini e Donne a settembre potremmo vedere Giulia Salemi. L’ex concorrente del Gf Vip, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere in lizza per il ruolo di tronista nella prossima edizione del programma. La proposta del Trono Classico le sarebbe arrivata dopo la rottura con Francesco Monte, ed ha riportarlo è stato il sito Superguidatc.com (dando quasi per certa la notizia). Le voci sulla partecipazione di Giulia a Uomini e Donne, seppur sempre più insistenti, sono comunque destinate a rimanere tali fino a conferma (smentita) ufficiale da parte dello staff di Maria De Filippi. Certo è che se a fine agosto il profilo Instagram della Salemi dovesse diventare inattivo (condizione imposta ogni anno ai tronisti e le troniste di Uomini e Donne per prendere parte alla trasmissione) noi, in un certo senso, potremmo avere la conferma definitiva della sua partecipazione.

A prescindere dal fatto che le indiscrezioni su Giulia Salemi a Uomini e Donne vengano confermate o meno, non c’è dubbio che la sua partecipazione al Trono Classico potrebbe rivelarsi l’occasione giusta per voltare pagina dopo la rottura con Francesco Monte. Chiudere con lui, dopo la storia d’amore iniziata al Grande Fratello Vip e proseguita fuori, non è stato facile per la bella italo – persiana. Monte, d’altronde, ha già voltato pagina fidanzandosi con un’altra donna. Forse, a questo punto, è arrivato anche per Giulia il momento di guadare avanti.

Quando Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati su Internet, e in particolare sui social, sono iniziate a trapelare diverse foto di lui in compagnia di un’altra donna. Le voci sul presunto tradimento, tuttavia, sono state smentite dal tarantino. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, proprio recentemente, Monte ha ribadito: “Vorrei che fosse chiaro, non ho mai tradito Giulia”.