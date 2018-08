Uomini e Donne, Giulia Latini: “Ora sono felice”. C’entra Fabio Basile?

Uomini e Donne: novità sulla presunta relazione tra Giulia Latini e Fabio Basile

La notizia circola da qualche giorno: Giulia Latini di Uomini e Donne starebbe frequentando Fabio Basile, judoka ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. I diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito il gossip, segno che probabilmente qualcosa di vero c’è. E a dare ulteriore prova di questa relazione è una storia di Instagram dell’ex corteggiatrice di Luca Onestini. La ballerina di Anzio ha ammesso di essere molto felice in questo periodo della sua vita. Che lo stato d’animo sia dovuto alla conoscenza con lo sportivo? Del resto si sa che quando si inizia una nuova storia d’amore si è sempre un po’ tre metri sopra il cielo… “Non posso lamentarmi, ho paura a dirlo ma sono felice. Vado un po’ a giornate ma va tutto bene”, ha dichiarato Giulia. C’entra l’aitante Basile?

Per il momento non ci è dato saperlo: di sicuro Giulia di Uomini e Donne merita un po’ di felicità in amore dopo tante sofferenze e delusioni amorose. Prima Luca Onestini, che al Trono Classico le ha preferito Soleil Sorgé, poi la breve relazione con Andrea Melchiorre e infine la liason con una ragazzo estraneo al mondo dello showbiz che ha profondamente amareggiato la Latini. Basti pensare che il rapporto si è rotto un giorno prima della discussione di laurea di Giulia: tanto è bastato alla ragazza, col cuore a pezzi, per annullare tutti i festeggiamenti.

Uomini e Donne: Giulia Latini e il gossip su Fabio Basile

Ma quella con Fabio Basile potrebbe essere una storia tortuosa per Giulia. Attualmente il giovane è in Giappone, dove si sta preparando per i Mondiali di Judo che si terranno a breve a Baku, in Azerbaigian. Subito dopo potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. La trattativa con la produzione è ancora in corso ma per Basile le probabilità di diventare il prossimo concorrente del reality show sono piuttosto alte. La Latini saprà stare dietro i numerosi impegni del presunto nuovo fidanzato?