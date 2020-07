Uomini e Donne, Giulia Cavaglià in crisi con Francesco Sole? Gli indizi

Giulia Cavaglià e Francesco Sole sono in crisi? Il gossip del giorno nel mondo di Uomini e Donne riguarda l’ex tronista e non scelta di Lorenzo Riccardi. Giulia non è stata molto fortunata nei suoi due percorsi nel Trono Classico. Con Lorenzo sembrava andasse tutto a meraviglia, invece lui ha preferito scegliere Claudia Dionigi e oggi sono una coppia solidissima e innamoratissima. Quando ha fatto il suo percorso sul trono invece ha scelto Manuel Galiano, con cui è finita nel giro di poche settimane. Non ha scelto Giulio Raselli, che oggi è felicemente fidanzato con Giulia D’Urso. Ma alla fine anche lei ha trovato l’amore, con Francesco Sole. Tra loro sembra, o forse sembrava, essere nata una forte e bella intesa. Un amore non a prima vista forse, ma che è cresciuto nel tempo e si è intensificato. Questo almeno trapelava dai social e dalle interviste che hanno rilasciato negli ultimi mesi. Tutto procedeva a gonfie vele, fino a oggi.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole in crisi? Gli indizi da Instagram, ma ancora nessuna conferma

Pare infatti che qualcosa sia cambiato tra Giulia e Francesco, che parlavano di presentazioni in famiglia. Seppure fino a pochi giorni fa apparissero ancora sereni e tranquilli su Instagram, da qualche giorno ci sono strani indizi sui profili social degli influencer. Come ha fatto notare News UeD, infatti, Francesco Sole e Giulia Cavaglià non si seguono più su Instagram. Inoltre mancano i “mi piace” alle foto, che si sono sempre scambiati reciprocamente. Potrebbero essere indizi deboli per qualcuno, ma in una società fortemente social potrebbero essere al contrario molto forti. Insomma, perché mai smettere di seguire il proprio fidanzato su Instagram? Per errore, forse? Una distrazione? Anche Adriana Volpe d’altronde aveva ammesso di aver combinato qualcosa senza rendersene conto e che per questo non risultava il follow al marito. Sarà successo lo stesso alla Cavaglià e a Sole?

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e Francesco Sole non si seguono più su Instagram

Difficile da credere, ma non impossibile. Difficile perché loro due fanno parte della generazione che con i social network è cresciuta, per cui hanno una certa dimestichezza con le varie funzioni. Pensare a un errore insomma è poco plausibile, ma non possiamo escluderlo a priori. Più probabile invece che ci sia stato un forte litigio e per questo, fosse anche solo per rabbia, si siano tolti il follow. Qualsiasi sia il motivo, rimaniamo in attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati prima di dichiarare ufficialmente finito questo amore!