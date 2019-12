Uomini e Donne oggi, Gemma furiosa: rivelazioni che sconvolgono

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani furiosa: Juan Luis fa arrabbiare la dama torinese

Oggi Uomini e Donne vede in scena dame e cavalieri del Trono Over. Vi anticipiamo che non mancano discussioni e momenti di tensioni in studio. In particolare, continueremo ad assistere ad alcune discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Volano insulti e critiche tra le due rivali del programma, a causa di un gesto compiuto dall’opinionista. Scendendo nel dettaglio, Maria De Filippi manda in onda un rwm che vede Juan Luis entrare in camerino e trovare un regalo di Tina, ovvero una fotografia che li ritrae mentre ballano insieme in studio. A questo punto, la Cipollari chiede al cavaliere di ballare insieme e lui accetta. Di fronte a questa situazione, la Galgani mostra tutta la sua disapprovazione. La dama torinese, infatti, si irrita per quanto sta nuovamente accadendo e non riesce a non nascondere la sua rabbia, tanto che si accende una nuova discussione.

Momenti di forte tensione tra Gemma e Tina. Dopo il ballo, però, Juan Luis fa una confessione che sconvolge ancora di più la dama di Torino. Il cavaliere rivela di aver ricevuto dei mazzi di fiori in forma anonima, accompagnati da bigliettini. In uno di questi ha trovato una vera e propria dichiarazione. Naturalmente questa rivelazione non fa per nulla piacere alla Galgani, che si ritrova di fronte a un’altra scena inaspettata. Simonetta chiede a Juan Luis di ballare e lui accetta. La dama, però, ci tiene a precisare di non essere stata lei a inviare i fiori. Una puntata molto difficile, dunque, per Gemma! Subito dopo, a intrattenere i presenti in studio e i telespettatori ci pensa Armando Incarnato, chiamato al centro dello studio con Veronica e Roberta.

Oggi Uomini e Donne: Armando Incarnato tra Veronica e Roberta

Armando ha deciso di risentire Roberta, con cui è uscito in settimana. I due ammettono di provare di essere attratti fisicamente l’uno all’altra, ma ancora non sarebbe scattato nulla tra loro. Invece con Veronica, a Roma, ci sono stati dei baci. A interrompere i loro racconti ci pensa Simone, il quale si scaglia duramente contro Veronica. Nessuno, però, sembra credere alle parole del cavaliere.