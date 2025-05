Uomini e Donne Giovanni, gesto folle per Francesca: il tatuaggio è virale

Giovanni Siciliano continua a stupire i fan di Uomini e Donne. Questa volta, il discusso cavaliere ha deciso di compiere un gesto molto forte e inaspettato, legato a quanto accaduto con Francesca Cruciani nello studio di Canale 5. Di recente, è andata in onda la puntata in cui la dama del Trono Over si è talmente arrabbiata con Giovanni che ha deciso di lanciargli una scarpa. La conoscenza si è conclusa più volte, con Siciliano pronto a conoscere altre dame, come Luana.

Per riconquistare Francesca, il cavaliere è anche recato da lei, nell’ufficio in cui lavora. Hanno ripreso a sentirsi, dimostrando entrambi un interesse reciproco. Ma ecco che poi Giovanni è ricaduto nello stesso errore, affermando di voler conoscere anche Marilù. La Cruciani, che nel dating show di Maria De Filippi, si ritrova spesso in lacrime durante le sue travagliate conoscenze, non ha reagito bene, tanto che si è scagliata contro di lui accusandolo di essere un bugiardo.

In questa occasione, Francesca ha accusato Giovanni, zittito di recente anche da Maria De Filippi, di aver preso in giro anche la redazione. La dama di Uomini e Donne ha perso ogni speranza e non è riuscita più a comprendere chi sia davvero Siciliano. A questo punto, durante lo sfogo, la Cruciani si è alzata in piedi e ha lanciato la sua scarpa con il tacco cercando di colpirlo. Un gesto, questo, che non è passato di certo inosservato.

Mentre le anticipazioni delle ultime registrazioni segnalano che Francesca torna di nuovo indietro sui suoi passi, accettando le scuse di Giovanni, quest’ultimo spiazza tutti sui social network. Qui ha condiviso video e foto che ritraggono il suo nuovo tatuaggio vicino alla spalla. Ebbene, Siciliano ha deciso di tatuarsi la scarpa rossa con il tacco che la Cruciani gli ha lanciato nello studio del programma del pomeriggio di Canale 5.

Un gesto che, ovviamente, non può lasciare indifferenti i telespettatori che seguono le varie puntate. C’è chi ha apprezzato la scelta di Siciliano, trovando che sia un modo per confermare a Francesca che ormai fa parte della sua vita. Ma, chiaramente, il gesto sta facendo anche storcere il naso, tra chi fa ironia e chi lo accusa di voler solo attirare l’attenzione. Lo stesso Giovanni ha ironizzato, attraverso un video condiviso su TikTok, ammettendo di non aver mai provato il colpo di fulmine, bensì “il colpo di tacco”.

In questa circostanza, il cavaliere ha fatto dei complimenti a Francesca, facendo notare che ha un bellissimo fisico per poter portare benissimo quelle scarpe. E poi ha concluso: “Ah ragazzi ragazzi, l’amore!”. Dunque, sembra che in Siciliano alla fine siano nati dei forti sentimenti nei confronti della Cruciani, con la quale è probabile che, dopo le ultime registrazioni, la conoscenza stia andando avanti. Almeno questo è ciò che si può ipotizzare dopo questo tatuaggio che spiazza tutti.