De Filippi zittisce Giovanni: tensione alle stelle a Uomini e Donne

Maria De Filippi si sbilancia su Giovanni Siciliano a Uomini e Donne, durante la puntata in onda l’8 maggio 2025. La conduttrice stronca il cavaliere, che inizialmente crede di ricevere da lei un assist. Con lui protagonista, avviene un piccolo colpo di scena, con Francesca che gli lancia addosso la sua scarpa. Non solo, dopo questa puntata, Siciliano non ha più preso parte alle registrazioni e questo conferma che ormai è fuori dal programma.

Tutto prende inizio quando Maria chiede a Francesca, Luna e Marilù di sedersi al centro studio di fronte a Giovanni e Lorenzo. A questo punto, la prima inizia a raccontare, con l’aiuto della De Filippi, la sorpresa che Siciliano le ha fatto nei giorni precedenti. Quest’ultimo è partito da Napoli e l’ha raggiunta a Bracciano, sotto il suo ufficio. Hanno parlato tantissimo e, in quanto a lei il cavaliere non le è indifferente, ha apprezzato tantissimo il gesto.

Allo stesso tempo, Francesca oggi a Uomini e Donne chiarisce che non si fidava più di Giovanni, nonostante la sorpresa. Nonostante ciò, gli ha dato un’altra possibilità, andando contro tutto e se stessa. “Però non ti lasci andare a un rapporto fisico, ti fermi”, aggiunge Maria per aiutarla e lei conferma. La dama continua il racconto parlando di videochiamate durate tre ore, durante le quali ha anche parlato con il figlio di lui.

“E tu ci caschi”, così De Filippi conferma di essere dalla parte di Francesca e contro Giovanni, che probabilmente non capisce questa sua posizione. A questo punto, la conduttrice manda in onda una clip che riassume quanto accaduto nella registrazione precedente, quando Siciliano ha ballato con Marilù, corteggiandola e provandoci con lei spudoratamente. Chiaramente la scena aveva infastidito Francesca, che subito l’aveva attaccato.

“Fa proprio schifo questa persona! Sei un pagliaccio”, tuona oggi in studio la dama. A questo punto, Francesca avverte Giovanni che vorrebbe lanciargli contro una scarpa e subito dopo lo fa! I presenti sembra che non si scompongano più di tanto, in quanto il cavaliere non viene colpito più di tanto. Maria De Filippi crede che ormai sia finita qui tra i due e la dama conferma. La padrona di casa non si ferma.

“Francesca smetti di rispondere”, questo il consiglio che Maria le dà su Giovanni. Quest’ultimo capisce che in realtà questo non va a favore suo e inizia a ringraziare la De Filippi, dicendole che le vuole bene. Di fronte al fraintendimento, la conduttrice fa un’espressione perplessa e nota le risate di Gloria Nicoletti. Quest’ultima ha ben capito l’intervento e la reazione di Maria. “Faccio questa espressione perché non ho detto una cosa a favore suo, quindi non ho capito perché mi vuole bene!”, afferma la De Filippi, chiaramente schierata contro Giovanni. Al cavaliere non resta che restarsene in silenzio, tanto che non replica più a nulla.

Finisce nella bufera anche Marilù, in quanto a detta di molti, se avesse voluto davvero rifiutare il corteggiamento di Siciliano non avrebbe dovuto accettare il suo numero. La dama si difende dicendo di averlo fatto solo per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. Gianni Sperti, però, dopo aver controllato altri telefoni nella puntata di ieri, oggi controlla quello di Giovanni e ascolta i messaggi della sua conversazione con Marilù. L’opinionista afferma che, in realtà, la dama è stata vaga, rideva e ha fatto anche dei complimenti al cavaliere. Alla fine, però, Marilù nega di voler conoscere Giovanni.