Uomini e Donne: Gianni controlla un telefono e Tina è furibonda

Uomini e Donne sta per finire e la sensazione comune è che nulla sia cambiato. Qualche settimana fa si era vociferato che Gemma Galgani potesse finalmente lasciare la trasmissione. Invece la ritroviamo in lacrime che anela, come sempre, l’amore di un uomo tanto desiderato quanto disinteressato a lei. Lui è Arcangelo che, palesemente, non prova interesse per la storica dama bionda. Tanto che Gianni Sperti e Tina Cipollari lo accusano di prenderla in giro. Gemma, come al solito, non riconosce le evidenti problematiche e si affeziona con estrema facilità. Sarà l’ennesima delusione per la dama, con molta probabilità l’ultima della stagione.

Arcangelo subisce le forti critiche degli opinionisti che lo accusano di aver ripiegato su Gemma dopo essere stato abbandonato da Marina. Il trio si interrompe quindi con nulla di fatto. Marina non vuole più essere al centro delle polemiche e si ritira nel parterre. Soffre troppo la competizione con Gemma perché ritiene che non sia equa. Arcangelo prosegue il percorso con la Galgani. Ma i presupposti lasciano pensare che la storia finirà molto presto.

Arcangelo e Gemma: il bacio al centro studio

Vista l’intenzione di Arcangelo, Tina fa una proposta alla coppia. L’opinionista provoca Arcangelo e gli propone di baciare Gemma. A quel punto scatta lo scompiglio al centro studio. Arcangelo non vuole baciare Gemma e Tina si infervora sostenendo che quella di Arcangelo sia solamente una farsa. A quel punto l’uomo si arrabbia e comincia ad urlarle dietro di essere una grande maleducata per aver offeso spesso Gemma. Ad un certo punto, incalzato dal parterre, Arcangelo si alza e bacia la dama con un bacio a stampo. Cosa che non convince nessuno, tantomeno gli opinionisti.

Guido, Gloria e Sabrina: cosa succede?

Arriva il momento di Sabrina e Guido al centro studio. Sabrina decide di far vedere all redazione il telefono per dimostrare che lei fosse realmente interessata a Guido. Lui si arrabbia perché non vuole che Sabrina parli del suo lavoro e della sua vita personale. Continua la discussione tra i due che sancisce quindi la fine della loro conoscenza. Nel mentre Guido è uscito a cena con Gloria con cui pare che proceda tutto a gonfie vele.

Il telefono di Sabrina viene portato a Gianni. Dalla lettura dei messaggi si evince che Guido non avesse più molto interesse nei confronti di Sabrina. Così le sensazioni della dama vengono confermate. Guido chiude in fretta la questione e preferisce riprendere la sua conoscenza con Gloria di cui lui ritiene potrebbe davvero innamorarsi.