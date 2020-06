Uomini e Donne: Giovanna e Sammy si svelano, Davide sul trono? News

Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta: presentazioni in famiglia

Cos’è successo tra Giovanna e Sammy dopo la scelta a Uomini e Donne? A raccontarlo ci pensano proprio loro attraverso una doppia intervista sul Magazine del programma. La coppia appare felice e serena. Lei stessa ammette che è tutto incredibilmente bello e surreale. Poter nuovamente avere il contatto fisico è per entrambi qualcosa di importante. Infatti, ricordiamo che nell’ultima fase della loro conoscenza, a causa delle restrizioni, non potevano avvicinarsi. Dentro di lui, Sammy sapeva già di essere la scelta di Giovanna e oggi confessa che il suo è sempre stato un sì. La redazione l’ha sempre saputo, ma lui ha preferito non dare troppe certezze alla Abate. Ci sono già state le presentazioni in famiglia subito dopo la scelta! Giovanna svela di aver fatto conoscere velocemente a Sammy sua madre e alcune sue amiche. Appena avranno un po’ più di calma, potranno continuare con le presentazioni. Lei, nel frattempo, ha potuto conoscere in videochiamata la mamma, gli amici e il fratello di Sammy.

Ricorderete sicuramente la zia Carmela, se avete seguito il percorso di Giovanna alla corte di Giulio Raselli. La donna non aveva per nulla gradito il comportamento dell’ex tronista, tanto che la Abate aveva scelto di farli incontrare. Secondo quanto rivela l’ex tronista, zia Carmela ha sempre tifato per Sammy! Di un’opinione diversa sarebbero, invece, lo zio e il nonno, i quali pare parteggiassero per qualcun altro. Sammy, ovviamente, è pronto a fare ricredere i due parenti dell’ex tronista. Intanto, entrambi sono felici di vivere finalmente come “una vera coppia”. Hanno trovato la loro normalità e ora hanno diversi progetti in mente: fare un piccolo viaggio insieme e trascorrere del tempo a Milano.

Giovanna e Sammy dopo Uomini e Donne: lei conoscerà il figlio dell’ex corteggiatore? Lui un po’ spaventato dalla gelosia della Abate

A Milano Giovanna potrà conoscere la realtà di Sammy. Non solo, viene chiesto ai due se e quando la Abate conoscerà il figlio dell’ex corteggiatore. Su questo punto, la Abate crede che ogni cosa abbia il suo tempo. Quando Sammy riterrà giusto presentarle suo figlio, lei sarà felice di farlo. Durante l’intervista, ridendo, l’ex corteggiatore ci tiene a precisare di essere un po’ spaventato dalla gelosia di Giovanna. Nonostante ciò, pare che i due ex protagonisti del Trono Classico stiano vivendo la favola che da tempo cercavano!

Davide Basolo nuovo tronista a Uomini e Donne? Alchimista risponde

Nella sua intervista, Giovanna non può non spendere parole positive nei confronti di Davide Basolo, la sua non scelta. Dopo il lungo messaggio condiviso sui social, l’ex corteggiatore ribadisce sul Magazine di provare tanta tristezza. Davide confessa di sentire la mancanza della Abate e parla della possibilità di salire sul trono: “Ora come ora non lo so”. In molti sperano di poterlo vedere nel ruolo di tronista e oggi lui ammette che sarebbe sicuramente una bella esperienza, visto che è ancora alla ricerca dell’amore.