Uomini e Donne Giovanna: messaggio per Sammy? Poi figli e ritocchini

In tanti ci chiediamo se Giovanna Abate e Sammy Hassan abbiano chiarito dopo la rottura di cui ormai si sta parlando da parecchio; una risposta certa non c’è e le uniche indiscrezioni parlano solo di allontanamento (di recente il commento di un amico di lui ha fatto pensare a qualcosa di diverso ma il gossip è stato poi smentito e nessuno ha più parlato di riavvicinamento). Non sappiamo se la situazione cambierà nei prossimi giorni ma siamo tra coloro che pensano che Giovanna e Sammy possano costruire un rapporto più duraturo; neanche possiamo parlare di fuoco di paglia perché, viste le dinamiche della rottura, avvenuta quasi subito dopo Uomini e Donne, questo fuoco non l’hanno neanche acceso. Insomma crediamo che se davvero interessati l’uno all’altra – e così sembrava – i due possano ricominciare a frequentarsi per iniziare qualcosa di più serio. E oggi tra l’altro un pensiero di Giovanna ci ha fatto pensare che forse le cose non stiano andando proprio malissimo e che l’addio non sia definitivo.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne: messaggio in codice dell’ex tronista?

Un follower ha chiesto alla Abate se conviene seguire la testa o il cuore, e l’ex tronista di Uomini e Donne ha usato delle parole che a nostro avviso c’entravano qualcosa con Sammy: “Chi dà troppo retta al cuore – queste le parole di Giovanna – rischia di perdere la testa ma chi ascolta sempre la testa rischia di perdere il battito!”. I nostri dubbi sono tutti qui, in questo “battito” che la Abate non vuole perdere e che ci fa pensare che non sacrificherà mai le emozioni e i sentimenti per seguire ciò che le suggerisce la testa. Cosa farà con Sammy? Non possiamo neanche ipotizzarlo perché in fin dei conti non sappiamo neanche perché i due si siano allontanati: è già finito il sentimento? Ci sono questioni più serie di un “battito”? La coppia non ha ancora fugato i dubbi dei fan, e forse non lo fa perché nessuno dei due sa cosa vuole realmente. Su Instagram intanto Giovanna non ha nascosto la sua voglia di maternità sottolineando di andare pazza per i bambini e di volere un’“intera squadra di calcetto”.

Uomini e Donne, ritocchi e capelli Giovanna: la tronista si racconta su Instagram

L’ex tronista di Uomini e Donne si è poi soffermata su altri argomenti rispondendo a domande sull’estetica: ha raccontato ad esempio di essere stata metà bionda e metà mora, e viceversa, e di aver portato anche il caschetto; ha parlato inoltre di chirurgia spiegando che non si è mai rifatta ma che è d’accordo con chi ricorre agli interventi estetici per vivere meglio con sé stesso. Solita chiacchierata coi fan insomma mentre tutti continuavamo a chiederci a chi si riferisse parlando di sentimenti e ragione: c’era davvero un riferimento a Sammy? Staremo a vedere.