Uomini e Donne Giorgio Manetti torna a settembre? La clip scatena i fan

Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna al Trono Over a settembre? L’annuncio del Gabbiano scatena i fan

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno a Uomini e Donne. Quello di Giorgio Manetti. L’ex cavaliere del Trono Over è stato uno dei personaggi più amati e al contempo discussi del programma di Maria De Filippi e a breve potrebbe rientrare negli studi che lo hanno reso noto al pubblico del piccolo schermo. La suggestione è stata lui stesso a darla, attraverso una clip pubblicata sul suo profilo Instagram. Immediata la reazione dei fan che subito hanno creduto che Manetti sia pronto a tornare negli studi Mediaset.

Giorgio Manetti, con affetto da Matera: il Gabbiano è apparso in un video social dalla Città dei Sassi, ha salutato calorosamente i suoi fan e poi ha dato l’annuncio: “Ci rivedremo presto, probabilmente a settembre, ma non vi dico dove!” In molti credono che ci sia in ballo un gran ritorno a Uomini e Donne. Se così fosse resterebbe da capire in quale veste di presenterebbe: da fidanzato o da single? Più probabile la prima opzione visto che l’ex cavaliere, a quanto risulta, attualmente è fidanzato felicemente con Caterina. Attenzione però ai sussulti del cuore che possono far cambiare direzione da un momento all’altro.

Uomini e Donne Giorgio Manetti, le ultime parole su Gemma: “In lei ho trovato una donna d’acciaio”

Nonostante Manetti sia fidanzato, tanti fan sperano ancora di poter vedere nuovi capitoli della storia con Gemma. A proposito della Galgani, in un’intervista a Diva e Donna ha dichiarato: “Cercavo una donna di classe, che avesse una certa padronanza nella dialettica e che fosse una donna d’acciaio…E tutte queste caratteristiche le vedevo in Gemma…”. Tuttavia la love story è naufragata e oggi Giorgio è contento al fianco di un’altra donna, Caterina. Si tratta di una sua ‘vecchia conoscenza’, che a distanza di due lustri è tornata al centro della sua vita. “Lei è una mia ex fidanzata…E dopo quasi 10 anni ho ritrovato una donna meravigliosa…” ha confessato il Gabbiano. Non rimane che attendere e cercare di capire se tornerà al Trono Over e in che ruolo.