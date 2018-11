Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna in tv: “Non mancheranno sorprese”

Giorgio Manetti torna in tv con un nuovo progetto

Lo scapolo d’oro del trono over di Uomini e Donne torna a far parlare di sé. Giorgio Manetti confessa al settimanale Vero che vorrebbe tornare con piacere a lavorare in televisione. “Credo che accetteri dopo una attenta valutazione” dichiara Giorgio, facendo trapelare qualche novità in arrivo. E dice:“Nei prossimi mesi non mancheranno alcune sorprese, che annuncerò il prima possibile”. Chissà cosa bolle in pentola, quale sarà il nuovo progetto di Giorgio? Attualmente il 62enne è a capo di una società che organizza eventi. Tutti vorrebbero un suo ritorno nel programma di Maria De Filippi e magari anche tra le braccia di Gemma Galgani ma questo non sarà possibile. Giorgio Manetti confessa seccamente: “Non tornerei”, anche se gli manca il bel rapporto che ha creato con la De Filippi e la redazione della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Giorgio vorrebbe trovare una donna come Maria De Filippi

Ormai Gemma Galgani è per Giorgio un capitolo chiuso. Manetti confessa al settimanale che non gli dispiacerebbe trovare una donna come Maria De Filippi, che secondo Giorgio Manetti: “È una donna determinata e sa quello che vuole”. Di lei infatti dice: “Sa anche essere umile nella sua grandezza. È eccezionale”. Poi aggiunge che la donna che vorrebbe al suo fianco deve possedere come caratteristica principale:“La pulizia interiore ed esteriore. Ma anche la raffinatezza e la sensibilità”. Ammette Giorgio che non sarà di certo una ricerca facile ma che continua a crederci.

Con Gemma Galgani solo un’amicizia

“Non ho nessuna intenzione di intraprendere con lei un rapporto di tipo sentimentale” dice Giorgio Manetti a proposito di Gemma.“Se un giorno la incontrassi di nuovo, prenderei volentieri un caffè con lei”, si è quindi ufficialmente chiusa la storia con l’elegante torinese, ma Giorgio al tempo stesso non esclude un’amicizia tra loro.