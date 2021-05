Uomini e Donne Giorgio Manetti: grave lutto a causa del Covid

Momenti difficili per Giorgio Manetti. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio l’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha confidato che la compagna Caterina ha avuto il Covid-19. Tanta ansia e preoccupazione per l’ex fiamma di Gemma Galgani, che ha trovato il grande amore fuori dagli studi del programma di Maria De Filippi. Non solo, a causa del Coronavirus il Gabbiano ha dovuto affrontare pure dei lutti importanti: tre suoi cari amici hanno infatti perso la vita a causa del maledetto virus che ha sconvolto il mondo.

Queste le parole di Giorgio Manetti, che mai prima d’ora aveva parlato pubblicamente della pandemia:

“La mia compagna Caterina ha contratto il Covid, seppur in forma leggera, ma per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo. È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi”

Giorgio Manetti ha spiegato che Caterina oggi è guarita dal Covid-19 ma non si è ancora ripresa del tutto. Non è una novità, infatti, che il post virus non è così facile. “Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza”, ha spiegato il Gabbiano di Uomini e Donne, che per fortuna non è stato contagiato.

La compagna di Giorgio Manetti ha 55 anni ed è un’imprenditrice toscana. La storia con Caterina è iniziata molti anni fa, prima della partecipazione del Gabbiano a Uomini e Donne. Dopo tre anni di relazione, però, le strade dei due si sono divise. Caterina ha sposato un’altra persona dalla quale ha avuto un figlio ormai grande che vive a Londra e che ha un ottimo rapporto con Manetti.

Dopo l’addio alla corte di Maria De Filippi Giorgio Manetti ha rivisto Caterina grazie ad alcuni amici in comune e tra i due è riesplosa la passione. Un amore più solido e maturo che li ha portati subito alla convivenza. Un amore che è cresciuto anno dopo anno e che oggi è indistruttibile.

Caterina ha avuto il piacere di conoscere Anna Tedesco e Tina Cipollari, amiche che Giorgio Manetti ha conosciuto a Uomini e Donne. Spesso Giorgio e Caterina escono con Tina e il compagno Vincenzo, noto ristoratore di Firenze.

Nonostante il forte legame con Caterina Giorgio Manetti non è interessato al matrimonio. Il Gabbiano è sempre stato allergico alle nozze e non si è mai sposato in vita sua.