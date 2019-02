Uomini e Donne, Giorgio Manetti furioso sui social: gli utenti paragonano Gemma Galgani alla nuova fidanzata e lui perde la pazienza

Giorgio Manetti, pur non facendo più parte del Trono Over di Uomini e Donne, sembra destinato a rimanere uno di quei personaggi che difficilmente il pubblico dimentica. Giorgio, dopo aver lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, si è lanciato anima e corpo sul lavoro. I nuovi progetti e gli impegni lo portano a girare molto ma, da qualche tempo ormai, nei suoi viaggi non è più da solo. Ad accompagnarlo, spesso, c’è la sua nuova fidanzata, una donna più giovane di lui incontrata fuori dagli studi di Uomini e Donne. Chi lo segue sui social dopo averlo conosciuto al Trono Over, però, sembra proprio non riuscire a dimenticare Gemma Galgani. A chi, sotto uno dei suoi ultimi post ha paragonato la dama con la sua attuale fidanzata, tuttavia, Giorgio ha risposto a tono, cercando di mettere un freno alle cattiverie scritte nei suoi confronti.

“Inutile negarlo. Lontano da Gems (e da stuoli di aspiranti sostitute) hai perso tutto il tuo fascino, caro vecchio George! Ora sei un belloccio 63enne con vicino una donna più giovane ma assolutamente anonima. La bellezza e la classe di Gemma onestamente se la sogna”. Queste sono state le parole che hanno fatto infuriare Giorgio. Tant’è che quest’ultimo, di tutta risposta, alla signora che lo ha tirato in causa facendo il paragone tra la sua attuale fidanzata e la Galgani ha scritto: “Come è vero il suo commento. La perfetta dimostrazione di quanta gente cattiva, infelice e invidiosa popola il nostro (ex Paese)”.

