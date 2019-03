Uomini e Donne, Giorgia Lucini racconta il parto: “Tanta paura”, poi si commuove

Giorgia Lucini di Uomini e Donne, i primi racconti dopo essere diventata mamma

Giorgia Lucini è diventata mamma da poche settimane, ma le news di Uomini e Donne di ovvi rivelano alcuni dettagli sul suo parto. Per tutta la gravidanza la neo mamma ha scambiato consigli con le altre future mamme che la seguono e adesso è tempo di parlare delle esperienze. Dopo i pareri su come procedono le gravidanze, è giunto il momento per alcune fan di Giorgia di fare domande sul parto e informarsi su come sia andata. Un modo come un altro per prepararsi a ciò che le aspetta. Naturalmente, tra le fan ci sono anche ragazze non in attesa, ma che comunque sono curiose di sapere come sia andata. Per questo Giorgia oggi ha attivato la funzione domande ed è venuto fuori il suo racconto.

Uomini e Donne, Giorgia dopo il parto si racconta: “Ho avuto tanta paura”

In una domanda le è stato chiesto se avesse avuto un parto cesareo o naturale. La risposta di Giorgia ha rivelato anche tutta la sua paura in ospedale: “Ho fatto il parto cesareo perché il qui presente [il figlioletto che era in braccio a lei ndr] era podalico. E quindi ho dovuto per forza programmare il cesareo, ma ho avuto tanta paura devo essere sincera. Non sapevo a cosa andassi incontro. Invece si è rivelato super, sono uscita sorridendo”. Giorgia ha proseguito il suo racconto sul parto dicendo che il suo compagno Federico si aspettava di vederla stravolta una volta fuori dalla sala parto. E invece così non è stato!

Giorgia Lucini mamma: la felicità dopo aver visto il figlio per la prima volta

L’emozione di diventare mamma è stata fortissima sin da subito. L’ex tronista non era affatto stravolta dopo il parto, ma era invece al settimo cielo. Era felicissima di conoscere finalmente il figlio, di poterlo vedere e stringere fra le braccia. “Mi commuovo ancora, incredibile”, ha detto con gli occhi lucidi mentre raccontava della felicità di essere diventata mamma. Una felicità che è ancora ben evidente nei suoi occhi!