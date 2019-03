UeD, Giorgia Lucini: prime parole dopo il parto e gli auguri di Manfredi

Uomini e Donne, Giorgia Lucini mamma: la prima dichiarazione dopo il parto e il messaggio dell’ex Manfredi

Giorgia Lucini ha dato alla luce suo figlio Riccardo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti partorito nel corso della giornata di ieri, 13 Marzo 2019. L’annuncio dell’arrivo del piccolino è arrivato dai parenti e gli amici di lei. Ora, la diretta interessata ha condiviso sul suo profilo Instagram il primo post da neo-mamma. Il piccolino non è ancora stato mostrato in nessuna foto e in nessun video e senza dubbio questo dipende da una esclusivissima scelta dei suoi genitori. Ricordiamo che la ragazza decise, giustamente, di attendere un bel po’ di tempo anche prima di annunciare la sua gravidanza ai followers.

La dolcissima Giorgia si è ripresa dal parto ed è tornata sui social. Dopo aver letto gli innumerevoli messaggi dei suoi tanti amici, ora è arrivato il momento di leggere le parole della diretta interessata. Su Instagram, la neo-mamma scrive: “Ieri a quest’ora eravamo così… sembravo tranquilla no?! Peccato che invece stavo morendo dalla paura… anzi più che paura ero un po’ tesa… ma giusto un po’! Mi aspettava l’appuntamento più importante della mia vita!” Anche il neo-papà, nonché grande amore della Lucini ha dato luce alle sue emozioni. “3 anni fa il 14 Marzo mi fermai incantato da quel viso pazzesco… con la spocchia di conquistarti in un lampo… e invece son stati 4 mesi di paoli in faccia… non abbiamo mai mollato… dopo 3 anni siamo qui, avendo convissuto… comprato una casa…litigato… amato alla follia… fatto follie… compreso comprare un cane-maiale. Ma soprattuttoaver realizzato quello che per me è sempre stato il sogno più grande… Riki! Sarà destino… sarà la nostra voglia… sarà tutto… ma esattamente 3 anni dopo… ieri è stata la nostra ultima foto in 2! Buon anniversario nana! Ti amo! Fede!”

Giorgia Lucini mamma dopo Uomini e Donne: arrivano gli auguri dell’ex fidanzato Manfredi

Tra i tanti auguri apparsi sui social, ci sono anche quelli di Manfredi. Giorgia scelse Ferlicchia nello studio di Uomini e Donne e insieme trascorsero diverso tempo, fino a quando non hanno deciso di prendere parte alla primissima edizione di Temptation Island. All’interno del villaggio, i due capirono di non poter portare più avanti la loro storia d’amore. Oggi, sembrano essere in buonissimi rapporti. L’ex corteggiatore scrive: “Tanti auguri a Federico e Giorgia, ma soprattutto benvenuto Riccardo!”