Uomini e Donne, Giorgia Lucini: paure, ansie e chili presi durante la gravidanza

Uomini e Donne, l’ex tronista Giorgia Lucini si racconta: paure, ansie e chili presi in gravidanza

Giorgia Lucini, a distanza di anni dalla sua partecipazione al Trono Classico, è ancora oggi un personaggio molto caro ai fan di Uomini e Donne. Con questi, che la seguono e le palesano il loro affetto sui social, l’ex tronista si è sempre tenuta in contatto, confidandosi con loro e dispensando consigli e suggerimenti di vario genere su Instagram. Stamattina, per esempio, Giorgia ha voluto rispondere ad alcune delle curiosità più frequenti dei suoi follower. Essendo in dolce attesa, chiaramente, molte di queste riguardavano la gravidanza e la nascita dal bambino. Una ragazza che la segue, per esempio, le ha confidato di essere incinta anche lei e di avere molte ansie e paure proprio per questo motivo.

Alla domanda se anche Lucini avesse paure di questo genere e su come facesse lei per combatterle, allora, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha risposto scrivendo: “Assolutamente sì!”. Il rimedio per far fronte a questi momenti di crisi? “Basta svagarsi un po’ e pensare alle cose belle” ha spiegato Giorgia “E poi pratica Yoga. In questi casi aiuta tantissimo… o meglio, a me fa benissimo”. A chi le ha domandato dei chili presi in gravidanza, poi, Giorgia Lucini ha confidato: “Ho preso 10/11 chili”. Ad oggi, e questo bisogna dirlo, l’ex tronista appare però raggiante e bella più che mai.

Uomini e Donne, Giorgia Lucini incinta: l’ex tronista darà alla luce un maschietto

Giorgia Lucini, dopo aver fatto attendere i fan, ha rivelato a sorpresa (con un annuncio in grande stile su Instagram) di essere in attesa di un maschietto. La notizia ha reso felice il suo compagno e questa loro felicità, entrambi, l’hanno voluta condividere suoi loro spazi social. “Ti ho sognato e ho sorriso, perché ti ho sempre voluto” ha scritto lei “Sei la meraviglia del mondo e non vediamo l’ora di vederti”.