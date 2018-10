Giorgia Lucini incinta, l’ultimo annuncio sulla gravidanza entusiasma i fan

Giorgia Lucini è incinta di un maschio o una femmina? Finalmente l’annuncio!

Che bella sorpresa stamattina per i fan di Uomini e Donne: Giorgia Lucini ha annunciato di essere incinta di un maschietto! Nulla sarebbe cambiato se fosse stata femmina, è ovvio, ma la sorpresa riguarda più che altro avere la certezza di scoprire se sarà un bimbo o una bimba. L’ex tronista è stata molto brava per annunciare al futuro papà che è un maschio e il video è stato poi condiviso su Instagram. Non è una scelta da criticare, perché non è stata una diretta. La coppia ha vissuto in privato il momento, erano soli, hanno registrato un video per conservare il ricordo di questo giorno. Che poi abbiano deciso di condividerlo con i fan è un’altra questione.

Giorgia Lucini incinta, è un maschietto: la sorpresa al futuro papà

Giorgia ha riempito un’enorme scatola di palloncini azzurri e uno a forma di neonato, poi ha lasciato un po’ il futuro papà del bimbo sulle spine fino ad aprire la scatola. I tanti palloncini azzurri sono volati via e così papà Federico ha potuto gioire della notizia. Questo il bellissimo messaggio postato da Giorgia insieme al video: “Dicono che le mamme se lo sentono… non so se sia proprio così.. ma so che ti ho sognato e ho sorriso, perché ti ho sempre voluto… per non parlare del tuo papà….quell’espressione là con quegli occhietti lucidi dalla gioia ed il sorriso a diecimila denti, di quando l’ha saputo non lo dimenticherò mai! Sei la meraviglia del mondo e non vediamo l’ora di vederti”. E subito dopo un’altra foto stavolta in posa con i palloncini sul divano.

Uomini e Donne News, Giorgia incinta di un maschio: la felicità di papà Federico

A distanza di un mese dall’annuncio della gravidanza, oggi abbiamo scoperto che Giorgia Lucini e Federico aspettano un maschietto. Anche il futuro papà ha festeggiato l’evento con un post su Instagram: “Non avrei potuto desiderare nulla di meglio di tutto questo”. Una giornata da incorniciare per questa nuova famiglia!