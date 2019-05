UeD, Giorgia dopo l’eliminazione: “Andrea sceglierà Klaudia”

Uomini e Donne gossip: Giorgia esprime la sua idea su Andrea dopo l’eliminazione

Dopo essere stata eliminata nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, Giorgia rilascia una breve intervista sul sito di Isa e Chia. In questa, l’ormai ex corteggiatrice di Andrea Zelletta esprime quella che è la sua idea dopo l’eliminazione. Stando al percorso del tronista pugliese, la maggior parte del pubblico si aspettava che da un momento all’altro questa presa di posizione da parte dello stesso Andrea sarebbe prima o poi arrivata. E, infatti, come abbiamo avuto modo di vedere nell’odierna puntata, dopo essersi presentata in studio Giorgia ha dovuto ascoltare le dure parole di Zelletta. Vista la registrazione messa in onda oggi, Andrea rimane con Natalia, Klaudia e Muriel..anche se qualcos’altro è poi accaduto.

Ma ecco cosa ha da dire Giorgia in merito al suo percorso con Andrea: “Sono scesa per il suo aspetto fisico. Nonostante sapessi del percorso già avviato con le altre ho voluto comunque mettermi in gioco!”. Continua poi la silenziosa corteggiatrice: “Penso che lui non mi abbia voluto conoscere realmente. Non ho, però, nessun rimpianto e tornando indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Mi porto comunque un ricordo positivo di tutto il percorso”.

Su chi ricadrà la scelta di Andrea? Ecco cosa pensa Giorgia

Il cammino di Andera Zelletta sul trono di Uomini e Donne è ormai giunto al termine. Mancano davvero pochissime puntate e una tra Klaudia e Natalia sarà la futura fidanzata del bel tronista. Eh già, anche Muriel nell’ultima registrazione ha abbandonato il percorso decidendo di non presentarsi più in studio, il tutto è avvenuto con l’assoluta approvazione di Andrea. Dunque, il cerchio si stringe e Giorgia dice la sua sull’imminente scelta: “Fin dall’inizio ho pensato che la scelta ricadesse su Natalia ma ultimamente mi sono un po’ ricreduta. Oggi penso che la scelta potrebbe essere proprio Klaudia”. Alla fine Giorgia non esclude un possibile ritorno nel programma. Ma in quale veste questa volta?