Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, Muriel lascia la trasmissione: Andrea Zelletta dichiara di essere vicino alla scelta

Oggi negli studi Elios di Roma è stata registrata una puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Secondo quanto riportano le prime anticipazioni pubblicate dal blog Newsued.com, una corteggiatrice di Andrea Zelletta si sarebbe autoeliminata dalla trasmissione. Stiamo parlando di Muriel che, come raccontato da una talpa presente tra il pubblico, avrebbe spiegato di non sentirsi più motivata a restare. Per la corteggiatrice sarebbe diventato complicato gestire gli ultimi impegni di lavoro e questo, sommato al fatto che sente di non piacere più di tanto al tronista, l’avrebbe convinta alla fine ad andare via da Uomini e Donne.

Non è la prima volta che una corteggiatrice di Andrea Zelletta lascia Uomini e Donne durante la registrazione, ma l’eliminazione di Muriel oggi sembrerebbe essere definitiva. Il tronista pugliese, difatti, ha lasciato andare via la ragazza senza protestare o provare a farle cambiare idea. Il motivo è semplice: Andrea sente di essere vicino alla scelta e, come avrebbe spiegato lui in trasmissione, le sue attenzioni sono adesso tutte per Klaudia e Natalia. Zelletta, salvo un rifiuto finale, presto potrebbe andare via da Uomini e Donne fidanzato con una delle due ragazze rimaste lì per lui.

Uomini e Donne anticipazioni: chi sceglierà Andrea Zelletta?

Fino alla scorsa settimana Andrea Zelletta a Uomini e Donne aveva dichiarato di essere in crisi. Il tronista aveva spiegato di provare un forte interesse per tutte e tre le sue corteggiatrici e di essere attratto, per motivi diversi, da ognuna delle ragazze rimaste nel programma per lui. Adesso che Muriel è andata via, però, il cerchio si è ristretto. La scelta di Andrea Zelletta è vicina? Probabilmente, ma per sapere se lascerà la trasmissione insieme a Klaudia o Natalia dovremmo ancora aspettare un po’.