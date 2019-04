Anticipazioni Trono Classico: Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta in crisi

Uomini e Donne anticipazioni: Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta sempre più confusi

Continua l’esperienza per Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta a Uomini e Donne. Gestire i ragazzi e le ragazze che sono nel programma a corteggiarli, però, sta risultando ad entrambi decisamente difficile. Oggi, che negli studi Elios è stata registrata l’ultima puntata del Trono Classico, la puntata è partita con Andrea. Quest’ultimo è uscito in esterna con Klaudia e Natalia. La prima l’ha baciata subito durante il primo incontro, mentre con la seconda (dopo aver portata a cena) si è divertito a stuzzicarla. Le due esterne, per motivi diversi, hanno mandato in crisi il tronista. Zellata, per questo motivo, avrebbe chiesto alla redazione di rivedere sia Natalia che Klaudia poco dopo. Andrea, stando a quanto riportato dalle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, si sarebbe detto ancora parecchio indeciso e, quindi, lontano dalla scelta.

Nelle seconde esterne Andrea ha baciato sia Natalia che Klaudia, e questo ha fatto infuriare non poco la prima la quale, per l’ennesima volta, ha lasciato lo studio. Zelletta, oggi, avrebbe però scelto di non seguirla dietro le quinte. Muriel era presente in trasmissione ed anche con lei Andrea ha avuto un acceso diverbio. La registrazione, come anticipato, non è stata movimentata solo per lui, ma anche Giulia Cavaglia sarebbe apparsa in difficoltà. Un botta e risposto acceso c’è stato difatti anche tra lei, Manuel e Giulio. Il motivo? La tronista ha portato entrambi i suoi corteggiatori a Torino, e questa sua decisione ha deluso molto i ragazzi.

Uomini e Donne registrazione Trono Classico, Manuel furioso: la sorpresa di Giulia dopo il bacio a Giulio

Manuel, dopo l’ultima registrazione del Trono Classico, ha lasciato la trasmissione infuriato. Il corteggiatore, come ha spiegato sia in esterna che oggi in puntata, non ha per niente preso bene il bacio della Cavaglia a Giulio. Come se non bastasse, cercando di recuperare, la tronista lo ha portato a Torino a casa sua. Poco dopo, però, anche Giulio l’ha raggiunta lì.Con questa mossa Giulia non avrebbe fatto altro che sminuire un gesto importante, ed anche Giulio ha espresso le stesse perplessità. Giulia, come Andrea, sembra dunque essere ancora lontana dalla sua scelta.