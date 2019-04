Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi senza filtri: duro sfogo nella notte

Uomini e Donne, il duro sfogo di Giordano Mazzocchi: parole al veleno nel cuore della notte

Qualcosa o qualcuno deve aver turbato il sonno a Giordano Mazzocchi stanotte. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, praticamente alle prime luci dell’alba, ha pubblicato su Instagram un duro sfogo. Contro chi? Non si sa e, a dire la verità, non si capisce nemmeno bene. Nel suo messaggio Giordano non ha fatto nomi né menzionato situazioni o fatti che possano riportare ad una persona in particolare. Le sue parole, però, hanno insospettito i fan che, provando a fare due più due, stanno cercando di capire cosa possa aver fatto arrabbiare così tanto il volto noto del Trono Classico. “La sincerità è uno stile di vita non alla portata di tutti”, questo il pensiero condiviso dall’ex fidanzato di Nilufar Addati sul suo profilo personale.

Possibile che si tratti solo di una frase buttata lì tanto per? Questa ipotesi, al momento, sentiamo di escluderla. Giordano non è mai stato un ragazzo che sui social pubblica qualsiasi cosa pur di rimanere attivo. Quando parla ai suoi fan e/o con loro condivide foto e video lo fa per un preciso motivo. Che sia per lavoro o per fare arrivare un messaggio a qualcuno, Mazzocchi non lascia mai nulla al caso. Dubitiamo dunque che questa volta il suo intento fosse solo quello di pubblicare una citazione a caso, e in piena notte poi.

Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi sul Trono a settembre?

Da quando Giordano Mazzocchi è tornato single molti sono stati i fan di Uomini e Donne che hanno iniziato a sperare di rivederlo nel programma. Tempo fa, inoltre, si era anche diffusa in rete la notizia di un suo possibile ritorno al Trono Classico come tronista. Oggi, comunque, tra i telespettatori del date show di Maria De Filippi sono sempre di più quelli che lo vorrebbero vedere sul Trono a settembre. La redazione accetterà le loro richieste? Staremo a vedere.